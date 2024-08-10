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巴奧／36歲澳洲霹靂舞女將袋鼠跳、荷馬滾 引發全球網友熱議

記者陳宛晶／即時報導
澳洲36歲霹靂舞女將「Raygun」岡恩。(路透)
澳洲36歲霹靂舞女將「Raygun」岡恩。(路透)

澳洲36歲霹靂舞女將「Raygun」岡恩。(路透)
澳洲36歲霹靂舞女將「Raygun」岡恩。(路透)

霹靂舞首度登上奧運舞台，25歲日本女將湯淺亞實奪得歷史性首金，但網路話題聚焦在來自澳洲的36歲「Raygun」岡恩（Rachel Gunn），粗糙的袋鼠跳、鹹魚跳舞步，讓不少網友驚呆：「這是澳洲最頂尖的舞者？」岡恩不在意，她說：「我超興奮自己能成為向全世界介紹霹靂舞運動的一分子。」

岡恩在分組賽3場都是慘敗，影片登上網路社群熱搜，一登場就是袋鼠步，展示各種粗糙技巧，X上網友熱議：「Raygun可能會讓世界上幾百萬人覺得，原來自己也可以去參加奧運。」「馬上就給她金牌」。還有網友找出「辛普森家族」中荷馬的躺在地上打滾的影片，認為與岡恩的舞步有幾分相似。

「我的所有動作都是原創。」岡恩表示，自知年紀確實稍大，爆發力、力量無法與其他對手相比，「創造力對我來說是最重要的，我希望在奧運舞台上展現我的藝術性，有時裁判能懂，有時無法，但我會盡力去展現。」

岡恩穿著澳洲代表團團服上場同樣造成話題，有人形容更像體育老師跑錯場子，而她對此反擊：「希望明天對男生組賽事也有一樣的服裝審查標準。」她表示，代表國家出賽的機會很難得，「我希望可以把握穿上綠金制服的機會，我不知道為何其他女孩不喜歡穿團服，但這對我來說是代表榮耀的瞬間。」

岡恩為麥覺理大學（Macquarie University）文化研究博士，專研霹靂舞文化，去年在比賽中脫穎而出取得巴黎奧運門票，她也在Instagram限時動態上喊話：「不要害怕不一樣，上場展現自己，你永遠不知道極限在哪。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 澳洲 日本

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