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中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

巴奧／全紅嬋駁「天才」說 稱一遍一遍去練 有辛苦、淚水

中國新聞組／北京9日電
中國跳水選手全紅嬋。(新華社)
中國跳水選手全紅嬋。(新華社)

中國選手全紅嬋巴黎奧運女子10米跳台跳水成功衛冕冠軍，成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。賽後回首過去三年，全紅嬋說：「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練。」全紅嬋得金後，她位於廣東湛江的老家每天都有大批遊客打卡，家人放鞭炮、煙火慶祝。全紅嬋的哥哥也迅速漲粉，還因賣農產品的直播間湧進大多人嚇到結巴。

來源：YouTube

中通社報導，回首過去三年，全紅嬋坦言，「挺不容易的」、「最困難的是改動作，還有體重方面。因為體重重了，然後動作也要一直去改變。」

東京奧運一鳴驚人後，全紅嬋就被稱為「天才少女」，但她卻說：「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這三年裡，有自己的辛苦、淚水。拿到這枚金牌很不容易。」

另據紅星新聞報導，全紅嬋老家、廣東湛江市麻章區邁合村近日變得熱鬧非凡，村口豎起慶祝全紅嬋奪冠的橫幅及背景板，還有不少遊客前往全紅嬋家門口圍觀、打卡。全紅嬋祖父全國桐前晚更是與到訪者在「全氏宗祠」燃放煙花慶祝。

全紅嬋大哥直播被嚇到結巴。(取材自新聞晨報)
全紅嬋大哥直播被嚇到結巴。(取材自新聞晨報)

全紅嬋大哥全進華是一名三農主播，帶貨湛江本地的特產水果。新聞晨報報導，全紅嬋衛冕當天，全進華也來到巴黎奧運現場加油，7日在巴黎進行直播，10分鐘直播間破40萬人。其抖音帳號粉絲逾163萬，獲讚近千萬。

在直播中，全進華表示，來巴黎沒有提前和全紅嬋說，就怕打擾到她訓練，6日看了全紅嬋的比賽，在看台看到她走過來才叫了她。「當時我是很激動的，拿旗一直在揮，她第一句是問我是怎麽過來的，我說是坐飛機來的，後來想想也有問題，肯定是坐飛機來的，也不可能游泳來」。全進華幽默地回應觀眾們。

在直播中，不少觀眾在直播間打賞送禮。全進華表示，開播時忘記關掉打賞，開播之後也不知道怎麽關。可能是看到湧入直播間的觀眾太多，全進華緊張到不行，說話不停結巴。「第一次看到這個場景就是太社恐了，太緊張了，先下播吧，拜拜。」

對此，不少網友感嘆全進華激動得說不清話，「主要是直播間太多人了，人多就算了，還一直刷禮物，哥哥招架不住啦。」

全紅嬋家人在老家門前放鞭炮慶祝。(視頻截圖)
全紅嬋家人在老家門前放鞭炮慶祝。(視頻截圖)

巴黎奧運熱話題

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