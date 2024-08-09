巴奧／俄羅斯鬧到聯合國 控林郁婷、克莉芙「男對女施暴」

俄羅斯駐聯合國副代表紀柏梁7日指控，西方國家壟斷奧運，放任中華台北拳手林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙這兩名「男性」，對其他女拳手施暴。(美聯社)

中華台北女拳手林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙(Imane Khelif)近期因性別疑慮廣受全球審視，俄羅斯7日也在聯合國 安全理事會上指控，西方國家壟斷奧運，放任兩名「男性」對其他女拳手施暴，阿爾及利亞外交官則強烈駁斥，雙方針鋒相對。

路透報導，俄羅斯駐聯合國副代表紀柏梁(Dmitry Polyanskiy)7日在聯合國安理會一場主題為婦女、和平與安全的會議上指控，西方國家壟斷奧運，將LGBT議程強加於其他國家，損害了女性的權利和尊嚴。

紀柏梁說，「在巴黎奧運 會上，有些運動員此前未能通過國際拳擊協會的荷爾蒙測試，從該協會(測試)和常識來看，這些人是男性，女拳擊手們公開遭到施暴。這相當令人反感。」

對此，阿爾及利亞高階外交官庫德里(Toufik Koudri)反駁俄方言論，「勇敢的拳擊手克莉芙生來就是女性，以女性身分經歷童年、成長和青春期，以一名成熟女性的身分從事體育」，「這件事無庸置疑。」

國際拳擊協會(IBA)宣稱，性染色體測試判定克莉芙和林郁婷均不符合參加2023年世界錦標賽的資格。

中華台北拳擊隊女將林郁婷(左)在巴黎奧運拳擊女子57公斤級四強賽，痛擊土耳其選手卡拉曼，最後以5：0告捷，挺進金牌戰。(特派記者季相儒／攝影)

國際奧會(IOC)去年剝奪IBA的主辦權並接管奧運拳擊賽事後，她們隨後都獲准參賽，國際奧會也多次替她們背書，稱她們都是女性。

中華民國 總統賴清德總統指示體育署嚴正抗議並採取法律行為。台北行政院8日也發聲譴責，稱目前相關證據跟資訊都已蒐集完成，預計賽後會在法律層面採取必要行動。

中華民國教育部體育署運動產業及企畫組長劉姿君也說，體育署在巴黎前線與中華奧會積極合作、研議後續作為，委託律師採取必要行動。