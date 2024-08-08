巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」

8月7日，郭晶晶為跳水男子3米跳板半決賽開賽。（新華社）

前中國「跳水皇后」郭晶晶7日為巴黎奧運 男子跳水3米跳板半決賽開賽。根據直播，郭晶晶手持一根紅色天鵝絨的木棍子，走到舞台中央敲三下，宣告比賽開始。郭晶晶成為繼鄧亞萍、林丹之後，第三位在巴黎奧運「敲三下」的中國名人。

綜合媒體報導，巴黎奧運「敲三下」源自法國古典戲劇的開演儀式，主要是提醒觀眾好戲登場，該集中注意力了。

今年奧運將這項劇場傳統儀式延伸到賽場，並邀請前任或現役選手或名人執行這項儀式。

7月30日的乒乓球混雙金牌戰前，中國乒乓球傳奇鄧亞萍率先登場，敲三下開賽；混雙金牌戰最後由中國的王楚欽／孫穎莎奪冠，這天王楚欽還發生了「斷拍事件」。

8月6日羽球 男單金牌戰，曾獲兩面奧運金牌的「超級丹」林丹，穿著藍西裝白褲擔任敲三下嘉賓。當天的比賽，由丹麥名將安賽龍蟬聯男單冠軍，成為繼林丹之後，第二位衛冕男單金牌的羽球選手。