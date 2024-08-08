我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」

世界新聞網／輯
8月7日，郭晶晶為跳水男子3米跳板半決賽開賽。（新華社）
8月7日，郭晶晶為跳水男子3米跳板半決賽開賽。（新華社）

前中國「跳水皇后」郭晶晶7日為巴黎奧運男子跳水3米跳板半決賽開賽。根據直播，郭晶晶手持一根紅色天鵝絨的木棍子，走到舞台中央敲三下，宣告比賽開始。郭晶晶成為繼鄧亞萍、林丹之後，第三位在巴黎奧運「敲三下」的中國名人。

綜合媒體報導，巴黎奧運「敲三下」源自法國古典戲劇的開演儀式，主要是提醒觀眾好戲登場，該集中注意力了。

今年奧運將這項劇場傳統儀式延伸到賽場，並邀請前任或現役選手或名人執行這項儀式。

7月30日的乒乓球混雙金牌戰前，中國乒乓球傳奇鄧亞萍率先登場，敲三下開賽；混雙金牌戰最後由中國的王楚欽／孫穎莎奪冠，這天王楚欽還發生了「斷拍事件」。

8月6日羽球男單金牌戰，曾獲兩面奧運金牌的「超級丹」林丹，穿著藍西裝白褲擔任敲三下嘉賓。當天的比賽，由丹麥名將安賽龍蟬聯男單冠軍，成為繼林丹之後，第二位衛冕男單金牌的羽球選手。

安賽龍賽後表示：「林丹是最好的男單選手，是我的偶像。林丹蟬聯男單冠軍，給了我很大的激勵。我告訴自己，如果林丹可以，我可能也可以，所以我盡我所能去準備這次奧運會。」

林丹為羽球男單金牌戰擔任「敲三下」嘉賓。（取材自微博）
林丹為羽球男單金牌戰擔任「敲三下」嘉賓。（取材自微博）
8月7日，郭晶晶為跳水男子3米跳板半決賽開賽。（新華社）
8月7日，郭晶晶為跳水男子3米跳板半決賽開賽。（新華社）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 羽球

上一則

巴奧／美國男子個人項目僅奪1金 飛魚直言：很失望

下一則

巴奧／約克維奇達成「金滿貫」 塞爾維亞將為他蓋博物館

延伸閱讀

巴奧／無畏性別議題壓力 林郁婷挺進金牌戰 台灣拳擊第1人

巴奧／無畏性別議題壓力 林郁婷挺進金牌戰 台灣拳擊第1人
巴奧／桌球賽克服截肢 巴西女獨臂發球

巴奧／桌球賽克服截肢 巴西女獨臂發球
巴奧／巴黎奧運接近尾聲 下一棒洛杉磯籌備2028年接棒

巴奧／巴黎奧運接近尾聲 下一棒洛杉磯籌備2028年接棒
巴奧／法網中央球場闖進拳擊金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻

巴奧／法網中央球場闖進拳擊金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻
巴黎奧運近尾聲 洛杉磯2028年接棒：保證食物很棒

巴黎奧運近尾聲 洛杉磯2028年接棒：保證食物很棒
「亮晶晶」同在巴黎兩樣情 他帶貨、她任奧運裁判長

「亮晶晶」同在巴黎兩樣情 他帶貨、她任奧運裁判長

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10

巴奧7日獎牌榜／美24金超越中國居首位

2024-07-28 18:45
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

2024-08-01 16:11

超人氣

更多 >
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎