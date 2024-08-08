抱銀仍受寵 孫穎莎9天漲粉超300萬 簽名小卡被炒至上萬元

球星卡交易平台上，孫穎莎的「小卡」已被競拍至13655.88元人民幣。（取材自海報新聞）

中國官方近日還在整治體育界的「飯圈」亂象，巴黎奧運 又帶火了體育盲盒炒作歪風。據報導，國乒運動員孫穎莎雖在女單輸給同隊隊員陳夢，但她仍圈粉無數，9天漲粉超300萬，她親簽的小卡也上了抖音 熱榜，因為這張卡據傳已被炒到上萬元（人民幣，下同）。

據海報新聞報導，8月5日，抖音博主「打工仔小張」在網上分享了自己在直播間花費2萬元最終抽中「孫穎莎小卡」的經歷。視頻內容顯示，她本次在直播間抽的「小卡」價格為每盒3999元，總共抽了5盒，其中包括孫穎莎、鄧雅文、鄒敬園等運動員的親筆簽名小卡，還有可能附帶運動員的衣服物料切片。

該博主將抽卡視頻過程分享到網絡平台後，評論區炸開了鍋。「半夜睡不著拆卡，一發抽中孫穎莎」引來大批網民評論。有網民對其抽到「孫穎莎小卡」表示羨慕，有人評論：「孫穎莎的這張卡現在卡淘賣12550元」，也有不少網民對其花費幾萬元買小卡的行為表示不理解：「一萬塊錢就為了買張卡片？」

事實上，除了該博主外，有不少網民分享出了自己高價抽到奧運會冠軍小卡的經歷。根據網友在網路平台分享出的一張「孫穎莎小卡」顯示，該卡片由「中國體育」官方發行，全稱為「中國體育乾坤系列收藏卡」，被鑲嵌的衣料為2022年國際乒聯世界乒乓球團體錦標賽比賽服，卡片由孫穎莎親筆簽名並交給中國體育報業總社有限公司發行。

8月6日20時左右，在球星卡交易平台「卡淘」上搜索發現，一張帶有孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片價格經過44次出價已被競拍至13655.88元。