我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

抱銀仍受寵 孫穎莎9天漲粉超300萬 簽名小卡被炒至上萬元

中國新聞組／北京8日電
球星卡交易平台上，孫穎莎的「小卡」已被競拍至13655.88元人民幣。（取材自海報新聞）
球星卡交易平台上，孫穎莎的「小卡」已被競拍至13655.88元人民幣。（取材自海報新聞）

中國官方近日還在整治體育界的「飯圈」亂象，巴黎奧運又帶火了體育盲盒炒作歪風。據報導，國乒運動員孫穎莎雖在女單輸給同隊隊員陳夢，但她仍圈粉無數，9天漲粉超300萬，她親簽的小卡也上了抖音熱榜，因為這張卡據傳已被炒到上萬元（人民幣，下同）。

據海報新聞報導，8月5日，抖音博主「打工仔小張」在網上分享了自己在直播間花費2萬元最終抽中「孫穎莎小卡」的經歷。視頻內容顯示，她本次在直播間抽的「小卡」價格為每盒3999元，總共抽了5盒，其中包括孫穎莎、鄧雅文、鄒敬園等運動員的親筆簽名小卡，還有可能附帶運動員的衣服物料切片。

該博主將抽卡視頻過程分享到網絡平台後，評論區炸開了鍋。「半夜睡不著拆卡，一發抽中孫穎莎」引來大批網民評論。有網民對其抽到「孫穎莎小卡」表示羨慕，有人評論：「孫穎莎的這張卡現在卡淘賣12550元」，也有不少網民對其花費幾萬元買小卡的行為表示不理解：「一萬塊錢就為了買張卡片？」

事實上，除了該博主外，有不少網民分享出了自己高價抽到奧運會冠軍小卡的經歷。根據網友在網路平台分享出的一張「孫穎莎小卡」顯示，該卡片由「中國體育」官方發行，全稱為「中國體育乾坤系列收藏卡」，被鑲嵌的衣料為2022年國際乒聯世界乒乓球團體錦標賽比賽服，卡片由孫穎莎親筆簽名並交給中國體育報業總社有限公司發行。

8月6日20時左右，在球星卡交易平台「卡淘」上搜索發現，一張帶有孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片價格經過44次出價已被競拍至13655.88元。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 抖音

上一則

巴奧／性別爭議燒到聯合國 俄國控林郁婷、克莉芙2「男性」對女拳手施暴

下一則

巴奧／巴黎奧運接近尾聲 下一棒洛杉磯籌備2028年接棒

延伸閱讀

中國反擊 反興奮劑中心要求加大對美田徑運動員檢測頻率

中國反擊 反興奮劑中心要求加大對美田徑運動員檢測頻率
巴奧╱公安嚴打乒乓「飯圈」陳夢：希望球迷正確面對輸贏

巴奧╱公安嚴打乒乓「飯圈」陳夢：希望球迷正確面對輸贏
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎
巴奧／陳夢對孫穎莎引發球迷大戰 北京要整治體育界飯圈文化

巴奧／陳夢對孫穎莎引發球迷大戰 北京要整治體育界飯圈文化
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧／全場「孫穎莎加油」 陳夢乒乓衛冕：這場比賽無輸家

巴奧／全場「孫穎莎加油」 陳夢乒乓衛冕：這場比賽無輸家

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

2024-08-01 16:11

巴奧7日獎牌榜／美24金超越中國居首位

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎