鄭欽文奪金背後的男陪練：24歲 曾拿下多個單雙打冠軍

7月22日，WTA250巴勒莫站決賽，鄭欽文奪得職業生涯第三冠，賽後與肖霖昂等團隊成員擁抱。（視頻截圖）

北京時間8月4日凌晨，鄭欽文奪得2024巴黎奧運 網球女單金牌，成為首位在奧運網球單打項目奪下金牌的中國運動員。鄭欽文奪金背後，除了她不懈的努力，還有一個男人也功不可沒，那就是她的陪練。

據上游新聞報導，郭涵煜、肖霖昂2名學生此次是受國家體育總局邀請，赴法國參加巴黎奧運會網球賽前訓練營，以另一種形式參與本次奧運。西南大學體育學院院長黃曉靈表示，此時肖霖昂已經加入鄭欽文團隊成為陪練。

肖霖昂出生於2000年3月，來自廣西桂林，目前是上海隊隊員，身高1米73，擁有出色的移動能力與強勁的下肢力量，在賽場上身手靈活敏捷，再加上扎實的底線水準，讓他成為了同年齡段的佼佼者，曾拿下多個單雙打冠軍。

肖霖昂表示，他的偶像是喬科維奇，在澳網 的時候曾與喬科維奇合過影；他的打法比較像錦織圭、吳迪這些球員，節奏很快，也比較能跑。雖然雙打成績更為矚目，肖霖昂表示會兼顧單雙打，並希望在未來再取突破。

賽後，鄭欽文團隊合影，肖霖昂（右1）就在其中。（取材自上游新聞）

西南大學網球男隊主教練、原中國大學生網球國家隊主教練聶亞輝介紹，肖霖昂是2023級運動訓練專業學生，他打球的方式、控球能力，包括發球、正手、反手、旋轉都很適合鄭欽文訓練。

2023年6月，體育總局科教司所發布的「優秀運動員本科保送名單」中，有兩位網球運動員獲得保送機會，一位是作為國際級運動健將拿到華中科技大學保送名額的鄭欽文，另一位就是被保送到西南大學的肖霖昂。

目前，鄭欽文的團隊除了經紀人外，訓練團隊包括著名教練佩雷·里巴、理療師沙迪和體能師。肖霖昂加入鄭欽文團隊時間並不長，在2024年初，鄭欽文的陪練還是前浙江網球男子運動員何葉聰，2月份一名西班牙運動員也擔任過陪練。6月18日鄭欽文參加WTA500柏林站的比賽時，肖霖昂就出現在了鄭欽文團隊中，坐在了佩雷·里巴的身後。

北京時間8月4日凌晨，鄭欽文奪得2024巴黎奧運會網球女單金牌，當她賽後與看台上團隊成員一一擊掌時，來自西南大學的大二學生肖霖昂也在其中。奪得金牌後，佩雷·里巴發布了整個團隊與鄭欽文的合影，肖霖昂也在其中。鄭欽文也特別致謝了自己團隊，表示自己如果沒有團隊的幫助不能做到這些，並特別強調「團隊裡的每個人都非常重要」。

黃曉靈說，作為鄭欽文的專職陪練，肖霖昂發揮了應有的作用。當時在觀看完女單決賽後，黃曉靈也激動地在朋友圈發文，稱肖霖昂作為鄭欽文的專職陪練，幫助鄭欽文創造歷史。