我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國跨欄女神吳豔妮 復活賽小組第4無緣晉級

巴奧乒乓╱中國男團擊敗法國 明與瑞典爭金

鄭欽文奪金背後的男陪練：24歲 曾拿下多個單雙打冠軍

中國新聞組／北京8日電
7月22日，WTA250巴勒莫站決賽，鄭欽文奪得職業生涯第三冠，賽後與肖霖昂等團隊成員擁抱。（視頻截圖）
7月22日，WTA250巴勒莫站決賽，鄭欽文奪得職業生涯第三冠，賽後與肖霖昂等團隊成員擁抱。（視頻截圖）

北京時間8月4日凌晨，鄭欽文奪得2024巴黎奧運網球女單金牌，成為首位在奧運網球單打項目奪下金牌的中國運動員。鄭欽文奪金背後，除了她不懈的努力，還有一個男人也功不可沒，那就是她的陪練。

據上游新聞報導，郭涵煜、肖霖昂2名學生此次是受國家體育總局邀請，赴法國參加巴黎奧運會網球賽前訓練營，以另一種形式參與本次奧運。西南大學體育學院院長黃曉靈表示，此時肖霖昂已經加入鄭欽文團隊成為陪練。

肖霖昂出生於2000年3月，來自廣西桂林，目前是上海隊隊員，身高1米73，擁有出色的移動能力與強勁的下肢力量，在賽場上身手靈活敏捷，再加上扎實的底線水準，讓他成為了同年齡段的佼佼者，曾拿下多個單雙打冠軍。

肖霖昂表示，他的偶像是喬科維奇，在澳網的時候曾與喬科維奇合過影；他的打法比較像錦織圭、吳迪這些球員，節奏很快，也比較能跑。雖然雙打成績更為矚目，肖霖昂表示會兼顧單雙打，並希望在未來再取突破。

賽後，鄭欽文團隊合影，肖霖昂（右1）就在其中。（取材自上游新聞）
賽後，鄭欽文團隊合影，肖霖昂（右1）就在其中。（取材自上游新聞）

西南大學網球男隊主教練、原中國大學生網球國家隊主教練聶亞輝介紹，肖霖昂是2023級運動訓練專業學生，他打球的方式、控球能力，包括發球、正手、反手、旋轉都很適合鄭欽文訓練。

2023年6月，體育總局科教司所發布的「優秀運動員本科保送名單」中，有兩位網球運動員獲得保送機會，一位是作為國際級運動健將拿到華中科技大學保送名額的鄭欽文，另一位就是被保送到西南大學的肖霖昂。

目前，鄭欽文的團隊除了經紀人外，訓練團隊包括著名教練佩雷·里巴、理療師沙迪和體能師。肖霖昂加入鄭欽文團隊時間並不長，在2024年初，鄭欽文的陪練還是前浙江網球男子運動員何葉聰，2月份一名西班牙運動員也擔任過陪練。6月18日鄭欽文參加WTA500柏林站的比賽時，肖霖昂就出現在了鄭欽文團隊中，坐在了佩雷·里巴的身後。

北京時間8月4日凌晨，鄭欽文奪得2024巴黎奧運會網球女單金牌，當她賽後與看台上團隊成員一一擊掌時，來自西南大學的大二學生肖霖昂也在其中。奪得金牌後，佩雷·里巴發布了整個團隊與鄭欽文的合影，肖霖昂也在其中。鄭欽文也特別致謝了自己團隊，表示自己如果沒有團隊的幫助不能做到這些，並特別強調「團隊裡的每個人都非常重要」。

黃曉靈說，作為鄭欽文的專職陪練，肖霖昂發揮了應有的作用。當時在觀看完女單決賽後，黃曉靈也激動地在朋友圈發文，稱肖霖昂作為鄭欽文的專職陪練，幫助鄭欽文創造歷史。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 澳網

上一則

巴奧跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚致歉 教練也心疼哽咽

下一則

巴奧乒乓╱中國男團擊敗法國 明與瑞典爭金

延伸閱讀

網球／納達爾不打美網 預告下一站是9月的拉沃盃

網球／納達爾不打美網 預告下一站是9月的拉沃盃
中國反擊 反興奮劑中心要求加大對美田徑運動員檢測頻率

中國反擊 反興奮劑中心要求加大對美田徑運動員檢測頻率
防兩岸風險 惠普在台研發中心將在星找後備團隊

防兩岸風險 惠普在台研發中心將在星找後備團隊
戴爾重組銷售團隊要裁員、成立專注AI的新團隊 多少人被砍不明

戴爾重組銷售團隊要裁員、成立專注AI的新團隊 多少人被砍不明
鄭欽文奧運奪金 帶火中國「網球經濟」球場價格飆漲

鄭欽文奧運奪金 帶火中國「網球經濟」球場價格飆漲
鄭欽文為中國網球女單首奪金 專家分析成功內幕

鄭欽文為中國網球女單首奪金 專家分析成功內幕

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40

巴奧7日獎牌榜／美24金超越中國居首位

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
全紅嬋與記者「把天聊死」網友笑說：跟跳水一樣沒水花

全紅嬋與記者「把天聊死」網友笑說：跟跳水一樣沒水花
「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查

「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查
巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練