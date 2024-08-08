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巴奧／澳曲棍球選手涉買古柯鹼被捕 失去其餘奧運特權

中央社巴黎綜合報導
澳洲曲棍球選手克萊格(白衣者)在遭到警方逮捕後已獲釋，被捕是因為他在巴黎街頭向毒販購買古柯鹼。(歐新社)
澳洲曲棍球選手克萊格(白衣者)在遭到警方逮捕後已獲釋，被捕是因為他在巴黎街頭向毒販購買古柯鹼。(歐新社)

法國警方和檢察官今天表示，警方逮捕了澳洲奧運代表隊曲棍球選手克萊格，原因是他涉嫌在巴黎市中心向毒販購買古柯鹼。澳洲代表團團長說，他將因此失去其餘的奧運特權。

法新社報導，28歲的中場球員克萊格（Tom Craig）最後一次代表澳洲隊出戰是在4日奧運8強賽，當時澳洲隊輸給了荷蘭隊。

警方消息人士說，今天零時30分許，克萊格在一座公寓大樓附近進行「古柯鹼交易」後被捕。

這名不願透露姓名的消息人士表示，克萊格持有大約1公克的古柯鹼。

而17歲的藥頭也被逮捕，除了古柯鹼外，他還攜帶多種毒品，包括75顆搖頭丸和合成毒品。

澳洲國家奧林匹克委員會（AOC）今天稍晚發表聲明指出，克雷格已獲釋，未被起訴，但有收到法官警告。

澳洲代表團團長米爾絲（Anna Meares）說：「克萊格已經道歉，表示懊悔，他承認自己的錯誤，若他需要幫助，我們將支持他。」

米爾絲說：「克萊格將因此失去所有其餘的奧運特權。他已搬出奧運選手村，我知道他不打算回來參加閉幕式。但如果他回來，也無法參加了。」

國際奧林匹克委員會（IOC）在每天例行記者會上，拒絕對逮捕事件發表評論。

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澳洲 奧運 毒品

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