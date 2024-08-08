巴奧／性別爭議燒到聯合國 俄國控林郁婷、克莉芙2「男性」對女拳手施暴

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙，在巴黎奧運女子拳擊66公斤級四強賽贏過泰國選手後，接受記者採訪。(路透)

台灣拳后林郁婷 和阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）近期因性別疑慮廣受全球審視，俄羅斯7日也在聯合國 安全理事會上指控，西方國家壟斷奧運，放任2名「男性」對其他女拳手施暴，阿爾及利亞外交官則強烈駁斥，雙方針鋒相對。

路透報導，俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）7日在聯合國安理會一場主題為婦女、和平與安全的會議上指控，西方國家壟斷奧運，將LGBT議程強加於其他國家，損害了女性的權利和尊嚴。

紀柏梁說，「在巴黎奧運 會上，有些運動員此前未能通過國際拳擊協會的荷爾蒙測試，從該協會（測試）和常識來看，這些人是男性，女拳擊手們公開遭到施暴。這相當令人反感。」

對此，阿爾及利亞高階外交官庫德里（Toufik Koudri）反駁俄方言論，「勇敢的拳擊手克莉芙生來就是女性，以女性身分經歷童年、成長和青春期，以一名成熟女性的身分從事體育」，「這件事無庸置疑。」

國際拳擊協會（IBA）主張，性染色體測試判定克莉芙和林郁婷均不符合參加2023年世界錦標賽的資格。