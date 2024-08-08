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巴奧／女兒被質疑性別問題 林郁婷媽媽：很心疼、都睡不好

記者江婉儀／新北即時報導
新北市體育局今天凌晨3點半，在市府三樓逗點實驗室舉辦直播派對，邀請民眾一起同樂，也為林郁婷加油打氣。侯友宜跟林郁婷媽媽、林郁婷的學弟妹也都出席活動。(新北市新聞局提供)
新北市體育局今天凌晨3點半，在市府三樓逗點實驗室舉辦直播派對，邀請民眾一起同樂，也為林郁婷加油打氣。侯友宜跟林郁婷媽媽、林郁婷的學弟妹也都出席活動。(新北市新聞局提供)

「台灣拳后」林郁婷在本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級項目中，以連3戰5：0的宰制表現闖進金牌戰，林郁婷也再被質疑性別問題，林郁婷媽媽廖秀蘭受訪時表示，她睡都睡不好，很心疼郁婷，她的身分證開頭就是2，有什麼可以質疑的？希望大家要力挺林郁婷。

廖秀蘭今天(8)出席新北市體育局舉辦的直播派對，與支持林郁婷的粉絲、學弟妹，及新北市長侯友宜、副市長劉和然一起看直播，在螢幕前為女兒加油打氣。

廖秀蘭表示，她很感動，一路走來看林郁婷非常辛苦，有這麼多粉絲，全台都動起來，真的非常感謝大家。很感謝市長跟市府團隊，大家都這麼用心，凌晨時間是大家最好睡的時間，現場用成這樣，總動員幫她加油，「謝謝你們」。

針對哈利波特系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）近日多次發文，質疑林郁婷性別問題，廖秀蘭坦言非常心疼，她說，那是當然，林郁婷經過2次奧運，3次亞運，10幾年來大小比賽經過這麼多，國際奧委會也力挺他，「睡都睡不好，很心疼」。

廖秀蘭說，她一路看郁婷很辛苦奮戰，堅持心情，犧牲很多自己的假日，一直在奮戰，想要替台灣爭取金牌，為自己拿到金滿貫。林郁婷的身分證就是2開頭，有什麼可以質疑的？所以要力挺林郁婷拿金牌。

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