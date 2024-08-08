巴奧／對手比「X」不解釋 外國拳迷不捨林郁婷

林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(歐新社)

中華拳擊隊女將林郁婷 在女子57公斤級4強賽獲勝，然而對手土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）比出「X」手勢，讓性別風波又起，有國外拳擊迷為林郁婷感到難過，「她一定覺得很孤單。」

林郁婷在4強賽展開擅長的遠距離攻擊，也讓卡拉曼的近身戰成為無效打擊，最終在裁判一致認同下以5：0勝出，成為台灣史上首位在奧運拳擊賽打進金牌戰的選手。

林郁婷與卡拉曼賽後雖然互相碰拳致意，然而卡拉曼要離開擂台前雙手高舉、食指交叉，比出「X」的手勢，跟林郁婷前一位對手相同，外界解讀為代表女性「XX」染色體的意思，而林郁婷曾被國際拳總誣指性別檢測未通過。

🔺 Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya 🥉



Boksta kadınlar 57 kg yarı finalinde Esra Yıldız Kahraman, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda cinsiyet testini geçemeyen ve diskalifiye edilen Lin Yu Ting'e mağlup olarak bronz madalya kazandı. pic.twitter.com/3UsoQTkwyO — Mahmut özay (@Mahmut__ozay) 2024年8月7日

根據BBC報導，賽後對於媒體詢問手勢意義，卡拉曼不發一語，而卡拉曼的團隊成員則說：「不予置評。」

「每日郵報」則訪問現場的拳擊迷，來自巴黎的喬安娜（Gilles Johanne）表示：「我很開心她贏了，我不在乎別人怎麼說她，她是一名奧運選手，就跟其他人一樣。」

喬安娜也表示：「我太太跟我都為這位年輕女性感到難過，她這一周一定感覺非常孤獨。」

「每日郵報」報導中也強調，林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）雖然在去年世錦賽被國際拳總判定性別檢測未過，「但是林郁婷一出生就登記為女性，而克莉芙的護照也顯示她是女性。」