我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

居不易 遷離紐約、波士頓、金山等大城人口速增

巴奧／對手比「X」不解釋 外國拳迷不捨林郁婷

記者蘇志畬／即時報導
林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(歐新社)
林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(歐新社)

中華拳擊隊女將林郁婷在女子57公斤級4強賽獲勝，然而對手土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）比出「X」手勢，讓性別風波又起，有國外拳擊迷為林郁婷感到難過，「她一定覺得很孤單。」

林郁婷在4強賽展開擅長的遠距離攻擊，也讓卡拉曼的近身戰成為無效打擊，最終在裁判一致認同下以5：0勝出，成為台灣史上首位在奧運拳擊賽打進金牌戰的選手。

林郁婷與卡拉曼賽後雖然互相碰拳致意，然而卡拉曼要離開擂台前雙手高舉、食指交叉，比出「X」的手勢，跟林郁婷前一位對手相同，外界解讀為代表女性「XX」染色體的意思，而林郁婷曾被國際拳總誣指性別檢測未通過。

根據BBC報導，賽後對於媒體詢問手勢意義，卡拉曼不發一語，而卡拉曼的團隊成員則說：「不予置評。」

「每日郵報」則訪問現場的拳擊迷，來自巴黎的喬安娜（Gilles Johanne）表示：「我很開心她贏了，我不在乎別人怎麼說她，她是一名奧運選手，就跟其他人一樣。」

喬安娜也表示：「我太太跟我都為這位年輕女性感到難過，她這一周一定感覺非常孤獨。」

「每日郵報」報導中也強調，林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）雖然在去年世錦賽被國際拳總判定性別檢測未過，「但是林郁婷一出生就登記為女性，而克莉芙的護照也顯示她是女性。」

巴黎奧運熱話題

林郁婷

上一則

巴奧／最後100公尺狂追3人 霍爾史詩級400公尺決賽逆轉奪金

下一則

巴奧／女兒被質疑性別問題 林郁婷媽媽：很心疼、都睡不好

延伸閱讀

巴奧／質疑林郁婷性別遭洗版 JK羅琳再發文：拿馬鈴薯證明石頭也能吃

巴奧／質疑林郁婷性別遭洗版 JK羅琳再發文：拿馬鈴薯證明石頭也能吃
巴奧／法網中央球場闖進拳擊金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻

巴奧／法網中央球場闖進拳擊金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
巴奧7日獎牌榜／美27金超越中國居首位 台灣選手林郁婷晉級冠軍賽

巴奧7日獎牌榜／美27金超越中國居首位 台灣選手林郁婷晉級冠軍賽
超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性
中華奧會發警告函 抗議國際拳總

中華奧會發警告函 抗議國際拳總

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

2024-08-01 16:11

巴奧7日獎牌榜／美24金超越中國居首位

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇