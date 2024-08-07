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巴奧／送錢送房免役 各國重賞激勵選手奪金

編譯中心／綜合7日電
許多國家會向運動員提供豐厚獎勵，期許他們能在奧運舞台上奪牌。(新華社)
許多國家會向運動員提供豐厚獎勵，期許他們能在奧運舞台上奪牌。(新華社)

國際奧林匹克委員會（IOC）雖然不會向2024巴黎奧運的獲勝者頒發獎金，但有許多國家和地區都會向運動員提供豐厚獎勵，以期他們能夠在國際舞台為國爭光。

除了財務方面的獎賞，還有許多不同於現金的各類獎勵，包括免除義務兵役、贈送汽車、乳牛、公寓，甚至還有免費食物配送。一枚奧運獎牌，究竟能為其他國家地區的運動員帶來哪些獎勵，以下是法新社彙整的資料。

新加坡 百萬飛行里程

新加坡泳將斯庫林（Joseph Schooling）在2016里約奧運勇奪金牌，叫車服務Grab為他和他的家人提供為期一年的免費交通服務。此外，新加坡航空公司（Singapore Airlines）向他提供百萬飛行里程，而政府則為每位金牌得主提供100萬新幣（約1847美元）獎金。

南韓 免除18個月義務兵役

任何等級的奧運獎牌，都可以讓南韓運動員免除18個月的義務兵役。在南韓，所有身體健全的男性必須在28歲前服兵役。而在2021年東京奧運，南韓6名射箭運動員包攬了5枚金牌中的4枚，在背後資助南韓射箭隊的現代汽車公司（Hyundai）贈送汽車給這些運動員作為獎勵。

波蘭 鑽石、公寓獎勵

在個人項目獲得金牌的運動員將獲得25萬茲羅提（約6.3萬美元）的現金獎勵、一套兩房公寓、一顆鑽石、一幅畫作和一張度假券。銀牌和銅牌得主也能獲得豐厚現金和其他獎勵。

印尼 獲贈黃金和店面

3年前在東京奧運贏得金牌的印尼羽球女雙波利（Greysia Polii）與拉哈育（Apriyani Rahayu）據報獲得房地產開發商贈與的新房子，而一家連鎖肉丸餐廳的老闆也給予兩人各一家分店。

印尼安塔拉通訊社（Antara）報導，拉哈育家鄉東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）的政府還給了她5頭牛、一塊土地和一棟房子。國營企業PT Pegadaian承諾贈送兩人3公斤黃金。

約旦 授予最高平民榮譽

約旦運動員高希（Ahmad Abu Ghaush）在里約奧運跆拳道男子68公斤級決賽中，為約旦摘下史上第一枚奧運金牌後，約旦奧委會給了他10萬第納爾（約14萬美元）獎金。約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah Ⅱ）則授予他最高平民榮譽。

菲律賓 晉升部隊上士

菲律賓舉重選手狄亞士（Hidilyn Diaz）在東京奧運贏得了菲國史上第一枚金牌後，收到了房地產等豐厚好禮，還被晉升為菲律賓武裝部隊上士。菲律賓奧委會主席杜連迪諾表示，他曾自掏腰包，向獎牌得主贈送房屋和土地。

馬來西亞 1年免費外賣

在巴黎奧運奪得首枚金牌的運動員，獲物輸公司Grab承諾提供一年的免費外賣訂單。政府表示，他們還將獲得一輛奇瑞（Chery）休旅車以及房地產開發商Top Residency提供的一套豪華公寓。

印度 七人座休旅車

印度選手邱普拉（Neeraj Chopra）在東京奧運標槍項目摘金後，除了可在一年內無限次免費搭乘靛藍航空（IndiGo）旅行，還能得到一輛全新七人座休旅車。

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