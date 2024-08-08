巴奧／閉幕式傳阿湯哥玩命飆特技 五環旗移交洛杉磯

巴黎奧運11日舉行閉幕式，盛傳好萊塢影星湯姆克魯斯將在法國國家體育場屋頂上以玩命特技參與演出；圖為湯姆克魯斯日前現身奧運場邊，與熱情粉絲合照。（美聯社）

巴黎奧運 11日將進行閉幕式，盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯 將在法國國家體育場屋頂上以玩命特技參與演出，預料會以令人難忘的鋪排將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯 。

中央社引述法新社報導，比起在塞納河沿岸舉行的史上最夢幻奧運開幕式，閉幕式流程會簡短許多，以比較傳統的風格在法國國家體育場（Stade de France）舉行。

藝術總監喬里（Thomas Jolly）透露，閉幕式是「驚奇」和「反烏托邦」的結合，意味在開幕表演的歡樂調性出現失禮的批評之後，將會增添若干黑暗元素。

喬里最近透露一點閉幕式情節讓記者「聞香」，其中一個場景描繪「時空旅人降臨地球，發現奧運歷史遺跡」，並有特技演員修復奧運五環的橋段。

據報這場演出將會出動逾100名舞者、馬戲團員和其他演員，空中表演、壯盛布景和炫麗燈光秀都是一定要的。

繼加拿大鐵肺歌后席琳狄翁（Céline Dion）、流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）等人在開幕式驚喜獻唱，閉幕式預料也會請來超級大咖。

阿湯哥已經多次在奧運演出，外界很自然地會將這位最不怕死好萊塢巨星與2024巴黎、2028洛杉磯奧運聯想在一起。

媒體報導，湯姆克魯斯（Tom Cruise）早就開始為此準備，屆時會以驚心動魄的特技，將奧運五環旗移交給洛杉磯。

可能現身的好萊塢演出嘉賓還包括饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、男神雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和女友伊娃曼德絲（Eva Mendes）、女星莎朗史東（Sharon Stone）等。據說流行樂天后碧昂絲（Beyonce）也將登台，不過這項傳言未經證實。