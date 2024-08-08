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巴奧／桌球賽克服截肢 巴西女獨臂發球

編譯中心／綜合7日電
巴西桌球女將亞歷山卓右臂截肢。（路透）
巴西桌球女將亞歷山卓右臂截肢。（路透）

因截肢而獨臂的巴西桌球女將亞歷山卓（Bruna Alexandre），22年前首度拾起球拍至今，終於如願以償參加奧運賽事，並藉由在巴黎奧運和多國選手同場競技，為即將揭幕的帕運預先暖身。

綜合法新社與路透報導，現年29歲的亞歷山卓3個月大時就因血栓而右臂截肢，如今成為巴西首個參加奧運的帕運運動員。

她說：「多年來我一直努力取得奧運的參賽資格，我知道很難，因為取得資格的競爭在巴西非常激烈，不過我做到了，我來到了巴黎，並且如今我正在實現一個偉大的夢想。」

亞歷山卓7歲拾起桌球拍，起初她覺得獨臂發球很困難，但她隨即掌握了左手拋球，接著發強旋球的刁鑽技巧。她說自己約莫花了一年的時間才駕馭，如今發球成了她的強項之一，而且亞歷山卓在滑板和自由車方面也頗有天賦。

上屆東京帕運亞歷山卓勇奪銀牌，不過她的奧運首次參賽，則是在團體賽事對決戰力強的第3種子南韓隊，而巴西敗南韓給之後，亞歷山卓也有一番體悟。她說：「無論妳是否獨臂或獨腳，就是要證明沒有不可能的事。」

受到奧運體驗的激勵，她期盼在本屆帕運的個人項目奪金，「永遠不要放棄你的夢想」。

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