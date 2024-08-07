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巴奧／太喜歡紫色跑道了 美田徑女將乾脆染成一頭紫髮

中央社／巴黎5日電
美國田徑女將李特（中）把頭髮染成紫色。（新華社）
美國田徑女將李特（中）把頭髮染成紫色。（新華社）

跳脫傳統磚紅，巴黎奧運的田徑賽道換上活力滿點的薰衣草紫，美得讓選手們讚不絕口。

10日將在女子三級跳遠決賽出賽、志在為多明尼加爭取歷來第一面奧運獎牌的拉方德（Thea LaFond）說：「好閃亮，好少女，我覺得好可愛，我真的這樣覺得。紫色的賽道，棒呆了！」

2024巴黎奧運品牌識別總監伊維內克（Camille Yvinec）表示，團隊單是構思配色就花了2年時間，最後是在參考法國南部薰衣草田後定調，把法國國家體育場（Stade de France）的賽道換上紫色。

本屆奧運有部分賽事在法國南部的尼斯和馬賽舉行。

伊維內克說，紫色不僅跳脫奧林匹克五環顏色，也有別於傳統賽道的磚紅，「我們最想要的，是高雅的顏色」。

由於2016年里約奧運是採用藍色賽道，而馬德里已有綠色賽道，巴黎得跳脫傳統思維。

烏克蘭跳高女將馬胡奇赫（Yaroslava Mahuchikh）晉級決賽後說，「真的好漂亮」，她說，這是她第一次看到紫色的賽道，「真的很酷，確實是以前奧運沒有的顏色」。

美國田徑女將李特（Shamier Little）則因為太喜歡這顏色的賽道，索性把頭髮染成了一樣的紫色。

運動品牌耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、彪馬（Puma）當然也早有準備，各自推出了亮橙色與亮黃色跑鞋，與紫色賽道形成鮮明對比，相互輝映。

美國田徑女將李特把頭髮染成紫色。（歐新社）
美國田徑女將李特把頭髮染成紫色。（歐新社）

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