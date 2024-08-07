巴奧／40餘選手確診 世衛：凸顯全球疫情升溫

巴黎奧運擊劍和跆拳道項目會場的大皇宮，以及境內其他約40座博物館，傳出在周末期間遭勒索軟體攻擊；圖為大皇宮。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）6日表示，截至目前本屆巴黎奧運 已有40多名運動員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），凸顯全球疫情出現新一波升溫。

綜合媒體報導，世衛 指出，COVID-19病毒SARS-CoV-2仍持續傳播，因此各國有必要提高自身應對機制的機敏度。

巴黎奧運已有幾位知名選手染疫，包括英國泳將比提（Adam Peaty）在奪下男子100米蛙式銀牌隔天確診，他的團隊說他比賽時已感到身體不適；還有澳洲 泳隊奪牌希望、女子1500米自由式選手帕利斯特（Lani Pallister），她因生病退賽。

世衛的流行病和大流行準備和預防（epidemic and pandemic preparedness and prevention）部門主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在一場記者會上表示，來自84個國家的數據顯示，SARS-CoV-2病毒確診率「已持續數周攀升」。

她進一步指出，廢水監測結果暗示，這支病毒目前流行程度是通報值的「2至20倍」。廢水監測通常可看出2至3周後的確診數。

她表示，巴黎已有至少40名選手染疫並不令人意外，「因為...在其他國家，病毒正以猖獗形勢傳播」。

另據報導，法國警方消息來源指出，目前作為巴黎奧運會場的大皇宮（Grand Palais）以及境內其他約40座博物館，周末期間遭到勒索軟體攻擊。

消息來源指出，網路犯罪分子3日晚間鎖定的目標，是坐落在不同機構內的多個品牌用來「集中財務數據」的系統。犯罪分子揚言，若不支付贖金就將公布系統內的財務數據。

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）證實已接獲相關「事件」的通報，並說遭駭的系統與奧運無關。

大皇宮證實遭到網絡攻擊，但未提供更多詳情。大皇宮通常用來當作重大文化展的展場，目前是奧運擊劍和武術項目的比賽會場。

舉世聞名的盧浮宮（Louvre）在遭警方消息來源初步指為可能的攻擊目標後，已出面否認遇駭。

根據警方消息來源說法，當局已針對數據系統攻擊以及組織幫派勒贖展開刑事調查。