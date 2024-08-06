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巴奧／體操選手連摘2金 菲律賓嘉獎17萬現金 還有1棟房子

中央社／馬尼拉5日專電
于羅在體操項目連摘2金。(新華社)
于羅在體操項目連摘2金。(新華社)

菲律賓體操選手于羅（Carlos Yulo）4日在巴黎奧運拿下男子體操跳馬項目金牌，他在24小時內為菲律賓連奪2金，創菲國奧運史首例。根據菲國法規，他將獲得約17萬美元獎金；一家房地產公司將贈送他一戶價值約41萬美元的房子。

于羅3日先是在男子體操地板項目贏得菲國史上首面奧運金牌，接著4日晚間在跳馬項目奪金。于羅第一跳獲得15.433分、第2跳得到14.800分，以平均15.116分，擊敗亞美尼亞選手達夫提安（Artur Davtyan）和英國的赫普沃斯（Harry Hepworth）。

于羅先是在男子體操地板項目贏得菲國史上首面奧運金牌。

于羅在體操項目連摘2金。(新華社)
于羅在體操項目連摘2金。(新華社)

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書發文致賀，他寫道：「沒有文字可以展現出我們感到何等驕傲！你為菲律賓贏得金牌，不只一面，而是兩面。」

根據菲國體育榮譽相關法規，運動員贏得奧運金牌將獲得1000萬披索（約17萬美元）的獎金，意味著于羅將得到2000萬披索獎金。另外，一家房地產公司也承諾贈送一戶價值2400萬披索（約41萬美元）的房子給他。

在于羅的兩金加持之下，菲律賓在本屆奧運上的獎牌排名上升至第21；菲律賓有兩名女子拳擊手已篤定至少取得銅牌，菲國獎牌名次可望繼續向前。

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