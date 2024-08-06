巴奧／谷愛凌巴黎應援 深情擁抱張雨霏 與男泳隊合影

巴黎當地時間7月31日，在奧運跳水女子雙人10米台項目中，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。谷愛凌（中）在賽後化身粉絲與陳芋汐（左）、全紅嬋（右）合影。 (中新社)

在2022北京冬奧 獲得2金1銀的「青蛙公主」谷愛凌現身巴黎奧運 游泳賽場上，此前她驚喜探班陳芋汐、全紅嬋 ，讓全紅嬋秒變迷妹。這回她與「網友」張雨霏深情擁抱，還與男子4×100米混合泳接力隊男生們合影慶祝，並在微博祝賀100米游進46秒的潘展樂「生日快樂」。

瀟湘晨報報導，此前谷愛凌就曾錄製過一段為張雨霏加油的視頻。視頻中谷愛凌說自己前幾天已經在現場看了張雨霏的比賽，希望她在接下來的比賽中找到對游泳的熱愛，達到自己理想的成績。

來源：YouTube

當時，張雨霏在賽後還談到了谷愛凌為其加油的視頻，當時的她表示「她是個特別優秀的女孩子，我也想像她一樣成為多方面人才 ，不過現在我們只是網友，還沒見過面，希望以後能和她有一些合作。」

8月5日，在巴黎奧運會游泳賽場上，張雨霏和谷愛凌兩位「網友」終於見面，兩人深情擁抱並合影。谷愛凌還將兩人合影的照片分享在社交媒體上。

谷愛凌（前）與拿下男子4×100米混合泳接力賽金牌的中國隊合照。(取材自谷愛凌微博)