巴奧／谷愛凌巴黎應援 深情擁抱張雨霏 與男泳隊合影
在2022北京冬奧獲得2金1銀的「青蛙公主」谷愛凌現身巴黎奧運游泳賽場上，此前她驚喜探班陳芋汐、全紅嬋，讓全紅嬋秒變迷妹。這回她與「網友」張雨霏深情擁抱，還與男子4×100米混合泳接力隊男生們合影慶祝，並在微博祝賀100米游進46秒的潘展樂「生日快樂」。
瀟湘晨報報導，此前谷愛凌就曾錄製過一段為張雨霏加油的視頻。視頻中谷愛凌說自己前幾天已經在現場看了張雨霏的比賽，希望她在接下來的比賽中找到對游泳的熱愛，達到自己理想的成績。
來源：YouTube
當時，張雨霏在賽後還談到了谷愛凌為其加油的視頻，當時的她表示「她是個特別優秀的女孩子，我也想像她一樣成為多方面人才 ，不過現在我們只是網友，還沒見過面，希望以後能和她有一些合作。」
8月5日，在巴黎奧運會游泳賽場上，張雨霏和谷愛凌兩位「網友」終於見面，兩人深情擁抱並合影。谷愛凌還將兩人合影的照片分享在社交媒體上。
潮新聞報導，在巴黎奧運游泳男子4×100米混合泳接力決賽，由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂組成的中國隊奪得金牌後，現場觀戰的谷愛凌與游泳接力隊男生們合影慶祝，谷愛凌隨後在自己的社交平台，曬出五位奧運冠夢幻聯動的照片。
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