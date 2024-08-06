巴奧／選手村太熱 義大利金牌泳將乾脆睡公園
在巴黎奧運男子100公尺仰泳摘金的23歲義大利泳將施干（Thomas Ceccon），日前才公開砲轟選手村太熱、太吵，害他輸掉另一場比賽，如今又被拍到他直接在選手村內的公園草地上打地鋪睡覺。
英國太陽報報導，根據影片，施干睡在公園的草坪，只鋪了一條白色毛巾，旁邊著著他的行李和鞋子。
有著帥氣臉蛋的施干此前曾抱怨選手村內住宿條件十分糟糕：「選手村裡沒有空調，天氣很熱，食物也不好。很多運動員離開的原因都是這個，這不是托辭或藉口，也許是不是所有人都知道的現實。」
「我很失望自己沒能進入200米仰泳決賽，但我實在是太累了，晚上和下午都很難入睡。在這裡，我真的掙扎於炎熱和噪音之間。」
施干29日才在男子100公尺仰式項目摘金，義大利國家泳隊28日也在男子4X100公尺自由式接力賽中拿下銅牌，當天他與隊友站上頒獎台領獎時，明顯的腹肌線條讓他獲封「世界最性感泳將」。
不過7月31日施干無緣晉級男子200公尺仰式半決賽後，他隨即公開批評選手村的條件太差。他當時說：「選手村內沒有空調，不僅熱，食物也難吃。」他說許多選手都因此搬走了，不是藉口，而是事實。
他也將自己沒晉級歸咎於選手村不好睡，「我很失望沒能晉級，但我實在太累了，晚上及下午都難以入睡」。他強調平常都有睡午覺的習慣，「但在這裡，我真的在炎熱及噪音之間掙扎」。
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