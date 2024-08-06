巴奧／曾躲地下室3周 戰火下訓練坎坷 烏跳高女神奪金

烏克蘭女子跳高選手馬胡奇克，以2公尺的高度拿下奧運女子跳高金牌。(路透)

烏克蘭 女子跳高選手4日在巴黎奧運 穿金戴銅，「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）輕鬆兌現奪金承諾，銅牌也落在同胞身上。馬胡奇克不僅寫下世界紀錄，如今也成了世錦賽冠軍與奧運金牌得主。

路透報導，馬胡奇克今天以2公尺的高度拿下奧運女子跳高金牌，澳洲 選手奧利斯拉格斯（Nicola Olyslagers）因嘗試相同高度的次數較多，獲得銀牌。

馬胡奇克在力拚2公尺04失敗後，與奧利斯拉格斯都未能跳過2公尺02，最後靠著第1次挑戰2公尺就成功，微笑著收下金牌。

澳洲選手派特森（Eleanor Patterson）與另一位烏克蘭選手吉拉成柯（Iryna Gerashchenko）則是以1公尺95並列銅牌。

2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭，馬胡奇克逃離至老家聶伯羅（Dnipro）。雖然不是前線，卻也不斷受到敵軍的導彈襲擊，她和家人在地下室躲了3周，直到炮聲稍靜才敢走上地面。接著她又搭了6天的車前往貝爾格勒（Belgrad）才能進行訓練與比賽。這段時間她一直保持競技水準，並在打破世界紀錄幾周之後，又拿下奧運金牌。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X上表示：「我們非常自豪！也很感謝她取得好成績。烏克蘭人知道如何變得強大，如何贏得勝利。」

值得注意的是，馬胡奇克奪勝放鬆法也隨之曝光，就是在比賽前先「小睡一下」放鬆，而她的睡容也被不少外媒捕捉，並讚嘆如「睡美人」。