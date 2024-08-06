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巴奧／曾躲地下室3周 戰火下訓練坎坷 烏跳高女神奪金

編譯中心╱綜合5日電
烏克蘭女子跳高選手馬胡奇克，以2公尺的高度拿下奧運女子跳高金牌。(路透)
烏克蘭女子跳高選手馬胡奇克，以2公尺的高度拿下奧運女子跳高金牌。(路透)

烏克蘭女子跳高選手4日在巴黎奧運穿金戴銅，「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）輕鬆兌現奪金承諾，銅牌也落在同胞身上。馬胡奇克不僅寫下世界紀錄，如今也成了世錦賽冠軍與奧運金牌得主。

路透報導，馬胡奇克今天以2公尺的高度拿下奧運女子跳高金牌，澳洲選手奧利斯拉格斯（Nicola Olyslagers）因嘗試相同高度的次數較多，獲得銀牌。

馬胡奇克在力拚2公尺04失敗後，與奧利斯拉格斯都未能跳過2公尺02，最後靠著第1次挑戰2公尺就成功，微笑著收下金牌。

澳洲選手派特森（Eleanor Patterson）與另一位烏克蘭選手吉拉成柯（Iryna Gerashchenko）則是以1公尺95並列銅牌。

2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭，馬胡奇克逃離至老家聶伯羅（Dnipro）。雖然不是前線，卻也不斷受到敵軍的導彈襲擊，她和家人在地下室躲了3周，直到炮聲稍靜才敢走上地面。接著她又搭了6天的車前往貝爾格勒（Belgrad）才能進行訓練與比賽。這段時間她一直保持競技水準，並在打破世界紀錄幾周之後，又拿下奧運金牌。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X上表示：「我們非常自豪！也很感謝她取得好成績。烏克蘭人知道如何變得強大，如何贏得勝利。」

值得注意的是，馬胡奇克奪勝放鬆法也隨之曝光，就是在比賽前先「小睡一下」放鬆，而她的睡容也被不少外媒捕捉，並讚嘆如「睡美人」。

富士電視網報導，馬胡奇克每次比賽時，都使用這種方式放鬆，在今年6月於瑞典舉行的鑽石聯賽上，馬胡奇克就被拍到用睡袋之類的物品墊著當枕頭睡覺。而奧運官方X上，也分享了馬胡奇克的美麗睡姿寫下，「即使在奧運決賽，妳也可以小睡、放鬆一下！」來自世界的網友紛紛大呼，「她是真正的睡美人」、「每個人都應該多睡一點」。

烏克蘭「跳高金牌女神」馬胡奇克奪勝祕訣「上場前席地先睡」，讓外媒讚嘆有如睡美人。...
烏克蘭「跳高金牌女神」馬胡奇克奪勝祕訣「上場前席地先睡」，讓外媒讚嘆有如睡美人。(取材自Ｘ平台)

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