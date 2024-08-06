巴奧羽球／「麟洋配」喊對方大寶貝 中國網友以為是真情侶

「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(記者季相儒／攝影)

中華隊羽球 好手李洋、王齊麟這對「麟洋配」奪下巴黎奧運 男雙金牌，成為奧運羽球史上首對衛冕成功的組合，默契十足的他們互動超甜蜜，在頒獎時牽手、私下李洋更稱呼王齊麟為「大寶貝」，許多台灣觀眾開玩笑要他們「原地結婚」，在比賽之餘2人的互動延伸出不少有趣花絮。不過，竟有中國網友信以為真，表示在冠軍賽中國隊的王昶和梁偉鏗也是無可奈何，因為「麟洋配」是「真情侶」。

李洋和王齊麟是國中同學，10多年的默契不在話下，2019年他們開始搭檔，首次搭檔就得到西班牙羽球大師賽冠軍。王齊麟還曾自爆自己生日和周杰倫 同一天，李洋則和昆凌同一天，彼此就像夫妻「床頭吵床尾和」，李洋則說「搭檔之間的關係本來就像情侶」，完全不介意外界開玩笑。

這次巴黎奧運奪冠，2人在頒獎典禮上的互動更是甜翻網友，手牽手一起接受榮耀，有網友好奇到底誰先牽誰，在現場觀戰的網友立刻在「threads」上傳全程影片，原來是李洋先伸出手，但他一度以為王齊麟沒有要牽，想收回去，結果王齊麟一看到立刻霸氣抓過李洋的手牽上，2人牽手的角度也引發網友熱議。

原來雙雙有女友的麟洋，都是採取「男友角度」的握法，都想在上面，只是王齊麟最後還是佔上風，手強壓在李洋的上方，這段小互動也讓大批網友直呼「超有愛」、「循環播放」。