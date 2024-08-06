巴奧／拳擊台上性別爭議發酵 當事選手籲勿再霸凌

身處性別爭議風暴中心的阿爾及利亞女拳擊選手克莉芙5日發文，請各界停止對運動員的霸凌。(路透)

奧運拳擊選手的性別爭議連日來不斷擴大，國際拳擊總會(International Boxing Association, IBA)5日召開記者會，砲轟國際奧會「摧毀女子體育」，再度宣稱阿爾及利亞女拳手克莉芙、中華台北女拳手林郁婷 不符參賽資格。

國際奧會(IOC)前一天則表示，克莉芙及林郁婷只要能繼續獲勝，就可以留在巴黎奧運 賽場上，因為她們符合所有資格標準。

國際奧會發言人亞當斯 (Mark Adams)在記者會上表示，她們兩人「已參加高級別的比賽六年了，都沒有問題」。國際奧會稱國際拳總下令做的檢驗武斷且不公，同時表示，沒有理由做這類檢驗。

處於這項性別爭議風暴中心的克莉芙(Imane Khelif)已晉級四強，至少可獲一枚銅牌，她說希望能從過去一周所承受的痛苦中獲得一枚金牌。克莉芙說：「我向全世界人民發出信息，要求維護奧林匹克原則和奧林匹克憲章，不要欺凌所有運動員，因為這會產生影響，巨大的影響。」「它可以摧毀人，它可以殺死人的思想、精神和思想。它可以分裂人。因此，我要求他們停止霸凌。」

這場性別爭議起因於1日進行的女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手卡里尼(Angela Carini)在克莉芙連續重擊下，開賽僅46秒即決定棄權退賽。

卡里尼在賽場上跪地落淚的畫面，引發國際間關於克莉芙和中華台北選手林郁婷的性別風波與討論；爭議的遠因則是克莉芙與林郁婷，去年未通過國際拳擊總會的女子比賽資格檢驗，2023年世錦賽遭取消資格。

國際拳總執行長羅伯茲(Chris Roberts)5日在混亂的記者會上表示，他無法公布克莉芙和林郁婷的性別檢驗結果，但兩人在2023年世錦賽失去資格，意味公眾可以「從字裡行間」得出結論。

國際奧會4日表示，國際拳總在去年世界錦標賽期間對她們進行性別檢驗，導致她們遭取消資格，此舉不僅不合理，也缺乏可信度。國際奧會發言人亞當斯說，「這些檢驗並不合理。檢驗本身、檢驗過程及其臨時性質都不合理。」亞當斯還說，「這項檢驗、檢驗方法、檢驗想法都是在短時間內發生。這些都不合理，根本無需回應。」

國際奧會早在2019年就禁止國際拳總參與奧運，並抨擊國際拳總的檢測過程不夠具體也不透明。