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巴奧／國際拳總記者會 想批台拳后林郁婷 惹毛國際媒體

記者蘇志畬／即時報導
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴，全台力挺到底。（記者季相儒／攝影）
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴，全台力挺到底。（記者季相儒／攝影）

國際拳擊總會召開記者會想要說明台灣選手林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙去年世錦賽遭取消資格的原因，然而無法提出新事證，言詞又反覆帶有情緒化，會議過程惹毛不少記者，有外媒直評「如果奧運有搬磚砸腳項目，我們剛剛見證了金牌演出」。

國際拳擊總會（IBA）昨日召開記者會，標榜說明林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）撤銷資格原因，吸引逾60家國際媒體採訪，然而主席克列姆列夫（Umar Kremlev）只顧著批評國際奧會，強調IBA的清廉透明與自身的虔誠。

對於媒體提出證據的詢問，執行長羅伯茲（Chris Roberts）推託給台灣、阿爾及利亞拳擊協會，因收到訊息要求不公開，僅說：「你們從字裡行間，應該了解那是什麼意思。」但無法透露任何檢測結果。

反覆提問無法獲得有效答案，也讓不少國際媒體無奈，紐約時報就撰文指出「一場混亂的會議，對拳擊爭議只提供少數澄清」，紐約郵報則表示「IBA沒能揭露林郁婷、克莉芙世錦賽失格原因，只說『字裡行間推敲』」。

美聯社則指出，「拳擊總會回答了一些疑問，但對於林郁婷、克莉芙的檢測卻掀起了更多疑問」，「時代」雜誌則指出「IBA舉辦記者會說明拳擊性別紛爭，結果是一片混亂」。

報導中都指出IBA在會議上無法提供任何證據，流於情緒化，而國際奧會對於IBA的記者會內容也回覆說：「一場混亂的鬧劇，這個組織以及記者會的內容，就足以透露出他們的治理以及公信力。」

參與記者會的「The Athletic」記者奧爾巴赫（Nicole Auerbach）則表示：「這真是爛到主持人後來都出來跟部分記者道歉，說這是他參加過最丟臉的事情。」

「每日郵報」記者基根（Michael Keegan）則指出，IBA的記者會掀起的問題多過解答，「如果奧運有搬磚砸腳項目，我們剛剛見證了金牌演出」，而所有到場想要尋求解答的記者「如入五里霧中」。

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林郁婷 檢測 奧運

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