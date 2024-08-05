巴奧／國際拳總記者會 想批台拳后林郁婷 惹毛國際媒體

台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴，全台力挺到底。（記者季相儒／攝影）

國際拳擊總會召開記者會想要說明台灣選手林郁婷 和阿爾及利亞選手克莉芙去年世錦賽遭取消資格的原因，然而無法提出新事證，言詞又反覆帶有情緒化，會議過程惹毛不少記者，有外媒直評「如果奧運 有搬磚砸腳項目，我們剛剛見證了金牌演出」。

國際拳擊總會（IBA）昨日召開記者會，標榜說明林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）撤銷資格原因，吸引逾60家國際媒體採訪，然而主席克列姆列夫（Umar Kremlev）只顧著批評國際奧會，強調IBA的清廉透明與自身的虔誠。

對於媒體提出證據的詢問，執行長羅伯茲（Chris Roberts）推託給台灣、阿爾及利亞拳擊協會，因收到訊息要求不公開，僅說：「你們從字裡行間，應該了解那是什麼意思。」但無法透露任何檢測 結果。

反覆提問無法獲得有效答案，也讓不少國際媒體無奈，紐約時報就撰文指出「一場混亂的會議，對拳擊爭議只提供少數澄清」，紐約郵報則表示「IBA沒能揭露林郁婷、克莉芙世錦賽失格原因，只說『字裡行間推敲』」。

美聯社則指出，「拳擊總會回答了一些疑問，但對於林郁婷、克莉芙的檢測卻掀起了更多疑問」，「時代」雜誌則指出「IBA舉辦記者會說明拳擊性別紛爭，結果是一片混亂」。

報導中都指出IBA在會議上無法提供任何證據，流於情緒化，而國際奧會對於IBA的記者會內容也回覆說：「一場混亂的鬧劇，這個組織以及記者會的內容，就足以透露出他們的治理以及公信力。」

參與記者會的「The Athletic」記者奧爾巴赫（Nicole Auerbach）則表示：「這真是爛到主持人後來都出來跟部分記者道歉，說這是他參加過最丟臉的事情。」

「每日郵報」記者基根（Michael Keegan）則指出，IBA的記者會掀起的問題多過解答，「如果奧運有搬磚砸腳項目，我們剛剛見證了金牌演出」，而所有到場想要尋求解答的記者「如入五里霧中」。