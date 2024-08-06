我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

巴奧／以往送房獎勵奧運冠軍 中國房企今年卻無消息

中國新聞組／北京6日電

據中媒報導，過去中國一些地方政府或房企會透過送房獎勵奧運金牌選手，但本屆關於獎勵送房的消息甚少。中國專家指出，當下開發商資金緊張、債務壓力未能緩解，沒能力以送房作為獎勵。

據每日經濟新聞報導，曾在2004年雅典奧運獲得金牌的中國跨欄好手劉翔，獲贈上海一戶房產；2008年北京奧運後，從事房地產開發的華僑城集團，贈送劉子歌、吳敏霞等多名奧運金牌選手，每人一戶上海閔行區新浦江城的房產，一戶總價在人民幣100萬元以上（約14萬美元）。

2012年倫敦奧運後，綠城集團向游泳冠軍孫楊、葉詩文分別贈送一間杭州翡翠城的房產，一戶總價約300萬元；在東京奧運之後，雅戈爾集團向射擊選手楊倩贈送寧波江上花園房產一戶。

不過在本屆奧運期間，此類獎勵房子的消息甚少出現。在本屆奧運桌球混雙比賽結束後，中國桌球好手王楠的丈夫郭斌在網路上發文表示，將贈送兩名運動員各一塊三公斤的金牌，總價值約700萬元，而在2021年的東京奧運後，他曾送出九戶豪宅。

中南財經政法大學兼職教授、財經評論員譚浩俊分析，往屆奧運期間出現不同的開發商向奧運冠軍獎勵房子，是因為房地產行情上漲，開發商銷售量增長，資金量充裕，甚至在一些地方，有開發商明知現金流緊張，也會透過送房來造勢。

譚浩俊進一步解釋，當下房地產開發商資金鏈較緊張，沒有能力去作獎勵決策，且部分開發商的債務壓力未得到緩解，也不適合公開借助送房進行推銷。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜則認為，今年尚未見到有企業公開送房，這與房地產市場變化、企業營銷策略調整，及對選手獎勵方式的重新考量有關。

柏文喜表示，房產對部分選手來說是一種實質性的幫助，不過同時也涉及到稅務、產權等一系列複雜的法律和財務問題，在接受獎勵的同時也需要關注此部分，以保障選手的合法權益。

人民法院報過去曾報導，2004年雅典奧運後，曾發生武漢一間房企將贈送給運動員及教練的房產抵押給典當公司，因房企未還錢遭法院判決執行房產，運動員等人才得知房子遭開發商惡意抵押。

巴黎奧運熱話題

東京奧運 房地產 孫楊

上一則

巴奧／8月6日賽程預告 陳芋汐全紅嬋10米跳台爭金、男籃8強美國對上巴西

下一則

巴奧／拳擊台上性別爭議發酵 當事選手籲勿再霸凌

延伸閱讀

巴奧／首次征奧就拿3金1銅 體操小巨人打破日本50年紀錄

巴奧／首次征奧就拿3金1銅 體操小巨人打破日本50年紀錄
愛黛兒太狂 8萬人演唱會唱到一半 大銀幕轉播看奧運

愛黛兒太狂 8萬人演唱會唱到一半 大銀幕轉播看奧運
中國房企以往「送房獎勵」奧運冠軍 今年卻靜悄悄

中國房企以往「送房獎勵」奧運冠軍 今年卻靜悄悄
奧運吸走眼球 大陸玄幻劇收視嚴重撲街

奧運吸走眼球 大陸玄幻劇收視嚴重撲街
巴奧／鄭欽文備戰北美賽季 無緣擔任中國隊閉幕式掌旗官

巴奧／鄭欽文備戰北美賽季 無緣擔任中國隊閉幕式掌旗官
巴奧／產後3個月參加奧運奪銀 這位媽媽選手太狂了

巴奧／產後3個月參加奧運奪銀 這位媽媽選手太狂了

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀