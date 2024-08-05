巴奧／感人瞬間 中國何冰嬌摘銀 頒獎台上卻秀了西班牙徽章

中國選手何冰嬌右手拿著小小的西班牙徽章。(新華社)

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），在巴黎奧運 4強賽領先下卻遇膝傷，不得不退賽，銅牌戰也直接放棄；馬琳的4強賽對手、中國好手何冰嬌，5日特別帶著西班牙的徽章上頒獎台，留下左手拿銀牌、右手持西班牙徽章的畫面，展現超越勝負的暖心舉動。

何冰嬌表示：「半決賽中，我的對手（馬琳）不幸受傷。她是非常優秀的選手，我希望她能看到這一幕，也祝她早日康復。」原來此舉是想向馬琳致意。

馬琳倒地當下，何冰嬌就有過網關心，馬琳退賽後兩人深深相擁，她也透露馬琳留了一段話給她，「她告訴我帶著她的精神繼續努力，所以我會盡我全力。」

8月5日，冠軍南韓選手安洗瑩（中）、亞軍中國選手何冰嬌（左）、季軍印尼選手瑪麗斯卡在頒獎儀式上。(新華社)

5日進行的女單金牌戰，何冰嬌雖遭南韓 「世界球后」安洗瑩直落2擊敗，但頒獎台上的舉動「圈粉」無數。她解釋，馬琳4強賽不幸受傷，對此感到痛心，「希望能帶著她的拚勁投入到決賽中，因為她是一位非常優秀的運動員，希望馬琳能看到，也祝她早日康復。」

何冰嬌暖心舉動登上BWF社群，讓球迷大呼感動。今年全英公開賽，何冰嬌和台灣「一姊」戴資穎 也有一段讓人感動的互動，小戴第3局大逆轉擊敗有傷在身的何冰嬌，何冰嬌最後1分結束後痛苦趴地，小戴特別幫忙撿起球拍並扶起對手，展現出的運動家精神成場上最美畫面。