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巴奧／陳夢翡翠鍊被酸炫富 父為女定製：寓意巴黎圓滿

中國新聞組╱北京5日電
陳夢戴的翡翠項鏈引熱議，其父稱這是他專門為女兒所定製，寓意巴黎圓滿。(新華社)
陳夢戴的翡翠項鏈引熱議，其父稱這是他專門為女兒所定製，寓意巴黎圓滿。(新華社)

巴黎奧運會乒乓球女單賽陳夢成功衛冕，成為繼鄧亞萍和張怡寧之後，史上第三位蟬聯奧運女單冠軍選手；比賽中陳夢佩戴一條價值數萬的翡翠項鍊，也引發熱議。

極目新聞報導，陳夢的父親陳樑表示，翡翠平安牌是他專門為女兒定製的，和耳釘是一套，上邊的扣頭是乒乓球拍的形狀，寓意「巴黎圓滿」。在中國傳統文化中，翡翠是吉祥與成功的象徵。

有翡翠商表示，這一套翡翠費用和鑲嵌費用加起來，大約兩、三萬人民幣(約2817至4225美元)。

陳夢爸爸此舉，是對女兒事業的堅定支持與美好祝願，然而這份來自父親的深情厚愛，卻在網絡上引發了不小的爭議。

南方娛樂網報導，有網友說「國家隊管理也太寬鬆了，陳夢戴那麼大的項鍊，是來比賽還是來炫富？心思怎麼不放在正事上？」此言一出，立刻引來了一片附和之聲。

但另一邊，陳夢的粉絲們也不甘示弱，紛紛站出來為偶像辯護：「人家項鍊是爸爸親手定製的，東京、巴黎都戴著，這是愛啊！你們憑什麼說三道四？」

另有網友評論「人家爸媽給她的祝福」、「她帶著家人美好的祝願做到了」、「恭喜陳夢！陳夢配得這個冠軍」、「反正都是中國選手，誰拿金牌都一樣」。

陳夢戴的翡翠項鏈引熱議，其父稱這是他專門為女兒所定製，寓意巴黎圓滿。(新華社)
陳夢戴的翡翠項鏈引熱議，其父稱這是他專門為女兒所定製，寓意巴黎圓滿。(新華社)

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