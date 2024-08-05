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巴奧／比賽到一半「肚子痛」德選手跳車 衝進咖啡館借廁所

中央社／巴黎4日綜合外電報導
德國自由車手波利特。（路透）
德國自由車手波利特。（路透）

德國自由車手波利特（Nils Politt）昨天在巴黎奧運比賽期間衝進賽事沿線一家咖啡館借廁所。這間咖啡館恰巧是知名電影「艾蜜莉的異想世界」（Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulain）取景地，這件小插曲也意外成為賽事話題。

日本共同社引述法國「巴黎人報」（Le Parisien）報導，當時賽事的最後階段位在巴黎蒙馬特（Montmartre）地區，波利特中途突然跳下自行車，穿過驚訝的觀光客，衝進附近的「雙風車咖啡館」（Cafe des deux Moulins）借廁所。

他上完廁所後，在咖啡館客人一片掌聲中重返賽道，最終以第70名完賽。

波利特告訴「巴黎人報」，當時他覺得腹部疼痛，雖然討厭在賽事途中借廁所，但是別無選擇。他還說，不知道這間咖啡館是「艾蜜莉的異想世界」取景地。

路透報導，30歲的波利特事後證實他當時必須停下來如廁，並稱「我沒計算我花了多少時間（上廁所）」。

他也說：「當時天氣相當炎熱，我們喝了很多水，吃了很多營養補充品，平時沒什麼問題，但今天胃部很不舒服。」

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