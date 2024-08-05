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巴奧／「天津首富」喊全紅嬋當兒媳 開荒唐條件「打不還手」挨轟

中國新聞組╱北京5日電
巴黎奧運女子10公尺跳水金牌得主全紅嬋。(取材自微博)
巴黎奧運女子10公尺跳水金牌得主全紅嬋。(取材自微博)

17歲跳水小將全紅嬋自2020年成為全國跳水冠軍以來，隨著名氣的上升，蹭她熱度的人也不少。有網友發現，一位自稱天津首富的老翁曾拍視頻，公開邀請全紅嬋當兒媳，但他開出的條件竟然是「我兒子打妳的時候，妳不要還手」，引爆全網怒火，譴責這位「首富」的言論，並呼籲社會應更加尊重體育冠軍，不應抹黑運動員的形象和成就。

綜合陸媒報導，上述影片於今年4月在網路瘋傳。一名戴眼鏡的白髮老翁開直播，自稱是天津首富，他邀請全紅嬋當他的兒媳婦，但要滿足一個條件，「我希望我兒子打妳的時候，妳不要還手」。

此番荒謬言論一出，瞬間讓網友炸鍋，留言開罵，「有錢就了不起嗎」、「嬋寶的榮譽是金錢買不到的」、「胡說八道」、「為了流量什麼都敢說」。不少網友更痛批老翁的發言無禮，而且非常不尊重女性。不過，影片遭網民痛批後，這名天津老翁從此神隱。

全紅嬋出身於廣東的農村，父母以務農維生，家中還有4個兄弟姊妹。在她成名前，家中還是低保戶。東京奧運上，14歲的她奪下女子跳水10米台項目金牌時率真地表示：「想賺錢回家給媽媽治病。」

網友們呼籲社會應更加尊重體育冠軍，不應讓任何形式的惡作劇或不當言論抹黑運動員的形象和成就。儘管全紅嬋年僅17歲，但作為國家的驕傲，她不應受到如此無禮的對待。

一名自稱「天津首富」的白髮翁(圖)，邀跳水冠軍全紅嬋當兒媳，開荒唐條件引爆全網怒...
一名自稱「天津首富」的白髮翁(圖)，邀跳水冠軍全紅嬋當兒媳，開荒唐條件引爆全網怒火。(視頻截圖)

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