巴奧／中國體壇飯圈化 陳夢乒乓奪金被狂噓喝倒采

巴黎奧運會乒乓球女子單打比賽中，陳夢(右)奪得金牌。(新華社)

中國乒乓球女子選手陳夢與孫穎莎，在巴黎奧運 重演上屆東京奧運 女單決賽，陳夢再次拿下金牌；賽後，兩名選手互相擁抱，互讚對方表現。奇特的是，陳夢贏球後不僅被孫穎莎球迷辱罵，還遭比出不雅手勢侮辱，再次引起外界對體育界「飯圈化」的討論。

綜合陸媒報導，比賽當天，大量孫穎莎的粉絲帶著燈牌、海報，發出震耳欲聾的尖叫聲，兩名選手幾次不得不暫緩發球。當陳夢發球或得分時，孫穎莎的粉絲發出噓聲、大聲喝倒采，還有球迷疑似向她豎中指。

連一旁的外媒記者也看不下去，問：「為什麽大家這麽支持孫穎莎而不是陳夢？」鳳凰網記者回答：「這就是飯圈文化。」外媒記者說他更想支持陳夢，因為他覺得大家對陳夢有些不公平。

上述狀況也讓很多看直播的中國球迷感到不解，直說「陳夢太不容易了」、「孫穎莎的球迷太可怕了」、「莎莎是個好球員，但她的粉絲太招黑」。

人民網評論，近年中國體育界尤其是乒乓球項目出現「飯圈化」現象，各個選手的粉絲互相攻擊，爭番位、炒CP等娛樂圈現象也被帶入體育界。本屆奧運，孫穎莎、陳夢、王曼昱等人的粉絲就在網上激烈交鋒，孫穎莎的粉絲數量最多、年齡較小，「戰鬥力」也最強。