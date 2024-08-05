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巴奧／羽球男雙金牌戰 官媒只刊登中國隊銀牌照

記者賴錦宏／即時報導
李洋與王齊麟在金牌爭奪戰拚盡全力，中國網友也讚：「你們太棒了！」（美聯社）
李洋與王齊麟在金牌爭奪戰拚盡全力，中國網友也讚：「你們太棒了！」（美聯社）

中華隊羽球黃金男雙李洋／王齊麟在巴黎奧運男雙金牌戰打敗中國選手梁偉鏗／王昶成功摘金，儘管有中國網友酸溜溜地說，「中國隊又一金一銀入帳」，但也有人興奮地表示：「支持羚羊組合，你們太棒了！打臉了那些人。」

這場賽事央視雖然未全程轉播，但依然有不少中國民眾關注。值得注意的是，中國官媒完全沒有刊登麟洋組合拿金牌、站上金牌領獎台的照片，只登出中國隊梁王拿銀牌的領獎照。

中國網友留言：「恭賀中華台北隊斬獲巴黎奧運羽球男雙金牌！ 同時也恭賀中國隊取得銀牌！」「李洋王齊麟上屆奧運男雙冠軍，實力一直都有，梁王年紀小下屆冠軍也不遲。」

對於中國官媒全網，都用「惜敗」形容中國隊拿到銀牌。網友說：「這下好了，全網炒作的鬆弛感！」「很多報導就說很遺憾拿了銀牌，甚至絕口不提誰獲得金牌。沒看直播的都無從知道」。

對於央視未全場轉播，只轉播了40分鐘，中國網友稱：「電視節目都剪了，可恨不？自己人的比賽都禁，可以想像，有多少東西藏著不讓人知道？ ！」

還有中國網友對麟洋最後站上冠軍領獎台，兩人在唱《國旗歌》時落淚而感動。 「一起看台北升旗，不是他們我都不知道台北會放什麼歌，原來《國旗歌》還蠻好聽的！」

但也有網友批評中國隊王梁組合，「不知道這個世界排名第一如何來的？全程都在追分，被牽制，實力明顯低於對手！這在國球羽毛球上，是一種恥辱！」不過也有網友說：「年紀還小，有的是機會！雖敗猶榮。」

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