我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

「歌舞青春」柴克艾弗隆度假出意外 緊急拖出泳池送醫

巴奧／中國混泳接力奪金 英國蛙王：對藥檢制度沒信心

中央社／巴黎4日綜合外電報導
英國「蛙王」比提。（路透）
英國「蛙王」比提。（路透）

中國贏得巴黎奧運游泳項目男子四百公尺混合式接力後，英國「蛙王」比提（Adam Peaty）表示對制度沒有信心，呼籲應進行更嚴格的藥檢。英國以第4名作收，未能拿牌。

路透報導，當比提被問及他的說法是否帶有憤怒和沮喪時，他在拉德芳斯體育館（La Defense Arena）向記者表示不僅如此。

比提說：「我認為我們必須對這個制度有信心，但我們並沒有。我認為必須更加嚴格。」

今年4月有消息指出，23名中國游泳選手在2021年東京奧運之前被檢測出對違禁藥物呈陽性反應，但他們仍獲准參賽。自此之後，中國游泳隊的選手一直接受嚴格的藥檢。

中國的一項調查結果認為隊員下榻飯店的廚房受污染，這一解釋獲得世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）接受，獨立調查的結果也支持WADA對此案的處理方式。

紐約時報」（The New York Times）上週報導，中國2名游泳選手2022年檢測出對違禁類固醇呈陽性反應，但也將檢驗結果歸咎於受污染的食物，讓臨時禁賽處分得以撤銷。

中國反興奮劑中心（CHINADA）隨後指控「紐約時報」將禁藥問題政治化，並表示該媒體企圖影響參加奧運的中國運動員心理。

比提表示，他不想要一竿子打翻一條船，但報導的這2個案例令人非常失望。

「如果你作弊，那就是詐欺。這與登上頒獎台無關，因為無論誰參加比賽，我在腦中都會期待比賽必須是公平的。」

美國隊在今天的接力賽輸給中國拿下銀牌，生涯奧運金牌數來到第9面的美國隊選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）對此事的看法相對謹慎。

德萊賽爾被問及是否覺得這是一場光明正大的比賽時，他說：「我們必須信任世界反禁藥組織…他們（中國隊）更加優秀，就這麼簡單。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 檢測 紐約時報

上一則

巴奧／夢想不只有擊劍…江旻憓退休 盼能到聯合國工作

延伸閱讀

中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視

中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視
國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了

國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了
鄭欽文奧運奪金 帶火中國「網球經濟」球場價格飆漲

鄭欽文奧運奪金 帶火中國「網球經濟」球場價格飆漲
巴奧擊劍／美國劍客2連霸仍有煩惱 下屆可能以醫師身分參賽

巴奧擊劍／美國劍客2連霸仍有煩惱 下屆可能以醫師身分參賽
巴奧網球／史上第5位金滿貫選手 約克維奇：我想參加2028洛杉磯奧運

巴奧網球／史上第5位金滿貫選手 約克維奇：我想參加2028洛杉磯奧運
巴奧體操／30歲生日禮物 中國劉洋奪金 想吃三鮮餡餃子

巴奧體操／30歲生日禮物 中國劉洋奪金 想吃三鮮餡餃子

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11

超人氣

更多 >
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌

巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者