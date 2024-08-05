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巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

巴奧／羽球男雙兩岸對決 央視考慮「敏感原因」？ 僅播40分鐘

中國新聞組／北京5日電

巴黎奧運羽球男子雙打項目金牌賽，由中國的梁偉鏗和王昶對上中華台北王齊麟和李洋，成為這次奧運比賽中少數兩岸在奧運場上的對決。但中國觀眾在賽前對中央電視台是否會轉播比賽卻如洗三溫暖，央視從原本宣布不轉播，被網友罵爆後妥協，之後又一再延後，直到第2局才開始，全程僅草草轉播40分鐘。

此場賽事中國網友也相當關注，不過先前7月31日麟洋配出戰另一組中國組合劉雨辰、歐烜屹時，央視罕見未直播，因此男雙羽球金牌戰是否直播也掀起中國網友討論。

央視原先證實不轉播，雖然官方沒有給出確切原因，不過中國體育解說員孫寧智在微博上發文證實，因「敏感原因」不直播，並感嘆生涯第一場奧運決賽解說遺憾錯失。對此，網友留言表示「敏感是因為這對CP太閃嗎」、。

中央社報導，央視4日晚上才更新節目表，可以在「CCTV-16奧林匹克頻道」節目表查到「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」。

奧運羽球男雙決賽開打後，「CCTV-16奧林匹克頻道」仍在轉播奧運網球男單決賽，沒有切換到羽球賽事。「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」原定晚間10時10分播出，先是延至10時30分，又再後延至11時。

在同個時間點，「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」正播出其他賽事或錄影畫面。中國社群對於直播延後鼓譟，紛紛議論「感覺16套播不了，現在還在直播網球」、「到底播不播啊，開始了嗎」。

「CCTV-16奧林匹克頻道」在賽事進行至第二局時，才切換轉播羽球賽事，梁偉鏗、王昶正以兩分落後王齊麟、李洋，央視球評轉播時不斷地喊「不到最後、不要放棄」、「我們也會一直相信梁偉鏗、王昶」。

王齊麟、李洋以21：17、18：21、21：19擊敗梁偉鏗、王昶，央視球評在賽事結束後宣布「轉播到此告一段落」，在晚間11時43分結束轉播，沒有轉播接下來的頒獎典禮，全程僅轉播40分鐘。

「#王昶梁偉鏗決賽#」關鍵字在賽事結束後衝上中國微博熱搜第一位，央視新聞官方帳號評論「摘得銀牌！很棒！」民眾也大多給予梁偉鏗、王昶鼓勵，直言「這場壓力真的很大」、「不應該讓運動員承受這麼大的政治壓力」。

三年前東京奧運時，台灣「麟洋配」擊敗中國組合奪金，央視直接切掉訊號不播頒獎儀式，也引起中國觀眾爭議。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 羽球 微博

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