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巴奧網球／約克維奇奪金喜極而泣 小蠻牛也哭了：我讓西班牙失望

新華社／巴黎4日電
約克維奇（右﹚在巴黎奧運男單摘金，阿爾卡拉斯奪銀。(路透)
約克維奇（右﹚在巴黎奧運男單摘金，阿爾卡拉斯奪銀。(路透)

巴黎奧運網球男單金牌戰結束與裁判握手後，約克維奇（Novak Djokovic）與「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）走向了兩個方向。

21歲的阿爾卡拉斯沉默地收拾著球包。過了一會兒，他把毛巾搭在肩膀上，低著頭悄悄把臉埋進了雙手。不遠處，約克維奇走過球網緩緩跪地。場上的大屏幕同樣將特寫畫面切到了他的手，那是一雙顫抖著的手——37歲的約克維奇在哭。

4日的這場巴黎奧運網球男單決賽中，約克維奇以7：6（3）、7：6（2）戰勝阿爾卡拉斯，終於彌補了自己職業生涯最後的缺憾——一枚奧運金牌。

兩盤比賽打了近三個小時，兩人幾乎將每一局都當做終局來對待。

約克維奇（右﹚在巴黎奧運男單摘金，阿爾卡拉斯奪銀。(路透)
約克維奇（右﹚在巴黎奧運男單摘金，阿爾卡拉斯奪銀。(路透)

阿爾卡拉斯身上，背負著「希望」的重量。作為今年法網和溫網冠軍，阿爾卡拉斯被視為「三巨頭」時代後最出色的男子網球選手之一。本屆奧運他與納達爾搭檔參加男雙比賽，也被視作西班牙網壇兩個時代的交接。

賽後，阿爾卡拉斯解釋了自己在賽後落淚的緣由：「我讓所有西班牙人失望了。他們都期待我獲得金牌，而且我原本也有可能實現那個讓所有西班牙人為我感到驕傲的目標。所以最後我很沮喪。」

而約克維奇背負的，則是「遺憾」的重量。他的職業生涯中有太多難以被超越的榮譽：24個大滿貫冠軍、7個ATP年終總決賽冠軍……

然而與之對應的，卻是他在奧運上的數次無功而返。巴黎奧運之前，約克維奇曾四次參加奧運，僅獲得過一枚銅牌。如此「劃時代」的塞爾維亞體育英雄卻沒能讓國歌在奧運賽場奏響，這是約克維奇在職業生涯晚期最不想留下的遺憾。

「在我第一次參加奧運（2008年）獲得銅牌後，我再沒有獲得任何奧運獎牌，奧運半決賽就像是我克服不了的障礙。而現在，在我37歲的時候，我在奧運決賽打出了很棒的網球，這是我職業生涯最大的勝利。」約克維奇說。

賽後，37歲的約克維奇帶著眼淚跑上觀眾席與妻女擁抱。而21歲的西班牙人阿爾卡拉斯抹去眼淚、整理好情緒，他在賽後記者會說：「當下我很高興，這塊銀牌，給了我衝擊金牌的動力。我會在下個月成為更好的自己。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 約克維奇 阿爾卡拉斯

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