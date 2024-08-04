巴奧羽球／麟洋配全勝奪金 李洋承認是「大賽的孩子」：好扯

中華羽球隊黃金男雙李洋（左3）、王齊麟（右3）完成奧運2連霸。(特派記者季相儒／攝影)

台灣的奧運羽球 男雙組合「麟洋配」在巴黎奧運 男雙完成史無前例的金牌衛冕，還加上跨屆12連勝紀錄，對於被外界稱呼是「大賽的兒子」，李洋與王齊麟賽後表示，儘管過去一度都以「還沒」來回應這樣的封號，不過如今已經可以大方接受。

王齊麟／李洋今年挑戰巴黎奧運衛冕一度不被看好，甚至李洋還透露，兩人因為賽前狀況極差，甚至還有人希望他們不要前來巴黎，不過最終兩人不僅克服了分組賽必須打四場的難關，還拉出一波7連勝封王，以在奧運賽場上也相當罕見的跨屆12連勝完成二連霸，讓李洋賽後也直呼真的「好扯」。

兩人的「大賽命」也成為比賽後各界討論的話題，李洋也透露，儘管過去常被網友稱呼是「大賽的孩子」，但他以前對外一律都以「還沒」作為回應，不過在昨天摘金後，他也表示現在可以大方承認這個稱號了，「我們應該是前無古人，後面就看其他年輕人了。」

中國組合梁偉鏗、王昶奪銀牌，王昶在國際奧會記者會上表示，這場比賽打得相當激烈，也是很難得的經驗。「整個過程你一分我一分，打了3局很激烈。」王昶表示，能夠打進決賽非常開心，這是很新奇的體驗，證明自己有實力挑戰金牌，最後獲得銀牌代表還有很多地方要加強。