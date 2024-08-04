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巴奧羽球／奪金後「親吻球場」道別 李洋下一步投入羽球推廣

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
最後一次參與奧運的李洋賽後蹲在場中親吻球場。(特派記者季相儒／攝影)
最後一次參與奧運的李洋賽後蹲在場中親吻球場。(特派記者季相儒／攝影)

中華隊羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在巴黎奧運男雙金牌戰以21：17、18：21、21：19擊敗中國梁偉鏗／王昶，不僅成為奧運羽球史上首對完成衛冕的台灣男雙組合，也為中華隊拿下本屆首金，賽後最後一次打奧運的李洋也蹲在場中親吻球場，向球場好好道別。

最後一次搭檔參加奧運的王齊麟／李洋，今天在男雙金牌戰挑戰衛冕卻是打得驚險，不過最終仍是在苦戰3局後勝出，完成男雙金牌二連霸，賽後不僅李洋蹲在場中親吻球場，頒獎時兩人也一度紅了眼框。

對於賽後親吻球場的動作，李洋說：「我覺得剛剛在場上親吻球場那一刻，想跟奮鬥那麼久的球場好好的道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麼美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，只有當事人知道就好，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。」

金牌戰有不少台灣觀眾進場應援，甚至在頒獎時齊唱國旗歌。(特派記者季相儒／攝影)
金牌戰有不少台灣觀眾進場應援，甚至在頒獎時齊唱國旗歌。(特派記者季相儒／攝影)

而王齊麟對於最後一次跟李洋搭檔出征奧運，並完成破紀錄的二連霸，他也感性的說：「這一路走來真的不容易，這三年起起伏伏，雖然在日本打得不錯，但後來打得浮浮沉沉，很開心大家一直信任我們，尤其是搭檔，雖然中間有很多爭吵，還是一起堅持走到這邊，一起登上頒獎台，非常謝謝搭檔、教練和在現場、在台灣螢幕後面為我們加油的人。」

儘管李洋在奧運後仍將會繼續參與台北羽球公開賽，但在談到下一步動向時，他也直言想要成為投入台灣羽球的推廣工作，「因為我要退役了，如果我有機會的話我想要成為推廣羽球的人，但不知道目前有沒有位置給我，給我一個機會，我是真的想要推廣台灣羽球。」

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