巴奧／秒變40公分「沙漏腰」 唐錢婷泳衣讓外國觀眾都想買

唐錢婷的泳衣的藍色部分因為與後方的藍色背板顏色相近，造成彷彿「沙漏身材」的小蠻腰錯覺。(視頻截圖)

中國游泳隊在巴黎奧運 上不但繳出佳績，就連泳衣造型也吸引了外國觀眾的目光。中國小將唐錢婷日前在女子100米蛙泳決賽中奪銀，而她當天身穿以青綠色和藍色為主的泳裝，由於腰間的藍色布料與場地藍色背景遠看融為一體，讓唐錢婷的腰看起來只剩青綠色部分，彷彿是腰圍40公分的「沙漏身材」。如此「顯瘦」的泳裝也讓許多網民大讚「美爆了」、「我也想買一件」。

唐錢婷的泳衣的藍色部分因為與後方的藍色背板顏色相近，造成彷彿「沙漏身材」的小蠻腰錯覺，連國外觀眾都嘖嘖稱奇。(視頻截圖)

綜合媒體報導，唐錢婷當天身穿的連身泳衣中間以青綠色為主色，並勾畫出胸部、腰部到臀部的曲線，外圍在搭上藍色當配色。剛好，泳池站台後方的背景也是與她泳衣相近的藍色，在轉播鏡頭下，容易讓觀眾產生錯覺，以為她的腰只有青綠色的部分，看起來腰圍彷彿只有40公分，秒變沙漏型身材。

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唐錢婷這套泳衣隨後在網路上引起熱議，並紅到國外去，目前相關影片總播放量已經突破千萬次。一些國外網民留言說，這樣的身材好像是以誇張腰臀曲線聞名的美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），「這才是沙漏身材」，也有稱讚「美爆了」、「我想要這件泳衣的購買網址」，還有人開玩笑稱「這是當我選擇吃沙拉，而不是三份義大利 麵時的樣子」。