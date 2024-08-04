巴奧／無視中國教練握手？中國網民炸鍋 法國4金「飛魚」道歉

汪順的教練朱志根賽後上前欲與馬向握手。(視頻截圖)

法國「飛魚」馬向（Léon Marchand）3日在巴黎奧運 男子200米混合泳決賽中獲金牌，中國選手汪順奪銅。頒獎後，汪順的教練朱志根想和馬向握手致意，馬向卻從旁走開。影片被放上網後讓中國網友炸鍋，抨擊馬向傲慢，怒火還延燒到中美混血的滑雪好手谷愛凌 ，讓她收回了在馬向Instagram上的留言。馬向事後則稱當時沒意識到朱志根想和他握手動作，已向中國隊致歉。

綜合媒體報導，馬向是本屆奧運四面游泳金牌得主，並在男子200米個人混合泳決賽中，以1分54秒06成績打破之前由美國傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）創下的奧運紀錄。中國選手汪順則以1分56秒的成績摘銅，成為第一位在該項目打破歐美壟斷的亞洲人。

然而，一段賽後影片卻在中國網路上引起怒火。影片內容顯示，汪順的教練朱志根上前想和馬向握手，馬向卻像是沒看見一般直接從朱志根身邊走過。許多中國網民紛紛留言痛斥馬向「沒有體育精神」，還有人感嘆中國游泳選手在本屆奧運上一直被針對，「中國隊到底招惹誰了啊？」

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也有中國網民拿出法國總統馬克宏 當對照，稱馬克宏都在採訪區與汪順握手了，批評馬向「傲慢」。大量的中國網民湧入馬向的個人社群帳號下留言辱罵，要求他道歉，稱要抵制他代言的名牌LV。怒火還一度燒到谷愛凌身上，因為她曾在馬向慶祝奪金的Instagram貼文上留言稱讚他「Incredible（太出色了）」，事後網民發現谷愛凌已移除留言，此前與馬向的互動也疑似全部刪除。

汪順的教練朱志根賽後上前欲與馬向握手。(視頻截圖)

馬向在當天稍晚比完游泳接力賽後，與法國游泳隊教練一起前往中國隊休息區致歉，並解釋稱他當時並沒有注意到朱志根是要和他握手，因為兩人中間隔著圍繩，以為朱志根伸出的手是要幫他提起圍繩、讓他過去。