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巴奧／女子拳擊爭議 J.K.羅琳促再採口腔黏膜驗性別

編譯中心／綜合3日電
「哈利波特」作者J.K.羅琳又發文談奧運女子拳擊性別爭議，她主張「再度採用口腔拭子」驗性別。（取材自Ｘ平台）
「哈利波特」作者J.K.羅琳又發文談奧運女子拳擊性別爭議，她主張「再度採用口腔拭子」驗性別。（取材自Ｘ平台）

巴黎奧運女子拳擊發生選手性別爭議，「哈利波特」作者J.K.羅琳連日發文批評國際奧會，3日再度轉發文章，主張重新引進口腔檢測，對選手進行性別檢查；國際拳擊總會（IBA）2日表示，將頒發5萬美元獎金給哭泣退賽的義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）。

羅琳在X平台的最新發文，轉貼英國「泰晤士報」專欄作家特納（Janice Turner）文章「一只簡單的口腔拭子就能保護女拳手」，在貼文中引用部分文句寫道：「國際奧會歧視女性運動員，他們廢除了一項簡單的檢測，這本來可以讓巴黎奧運不會因為播送男性暴力畫面而被銘記。重新引進口腔拭子的黏膜檢測，如此女性拳擊選手的痛苦日子就會成為過去。」

英國天空新聞3日報導，聯合國獨立專家阿薩蘭（Reem Alsalem）接受訪問時也主張，奧運應重新引進口腔黏膜檢測，並稱此是「檢測性別的簡單、有效且有尊嚴的方法」。

國際奧會在1968年墨西哥奧運開始實施採集口腔細胞的性別檢測，不過這種以染色體分析為依據的方法，因為不科學且有道德疑慮，在2020雪梨奧運前廢止。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）稍早已對這種檢測法表示：「在性別檢測上走回這個糟糕的老路，是一種很糟糕的想法。」

綜合媒體報導，義大利女拳手卡里尼1日在女子拳擊66公斤級預賽16強賽對上阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif），卡里尼在克莉芙連續重擊下，開賽僅46秒即決定棄權退賽。卡里尼在賽場落淚的畫面引發關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論。

台灣女子拳擊選手林郁婷、阿爾及利亞選手哈利夫遭捲入性別爭議風波，與林郁婷同在57公斤級的澳洲選手拉希米（Tina Rahimi）2日則表示，這些討論對心理健康造成巨大傷害，希望批評者記得「林郁婷、哈利夫都是人」，關於這兩人被指帶有XY染色體，她也問「證據在哪？」她說沒有證據、沒有事實，根本不應討論。

拉希米也說，在這樣盛大的賽事中，除非有事實能證明指控，否則這類討論根本沒有必要。

參加巴黎奧運女子拳擊賽的澳洲選手拉希米，2日在賽後對近期女子拳手的性別爭議風波發...
參加巴黎奧運女子拳擊賽的澳洲選手拉希米，2日在賽後對近期女子拳手的性別爭議風波發言。（路透）

巴黎奧運熱話題

檢測 巴黎奧運 哈利波特

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