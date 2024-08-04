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巴奧／日奪金獎勵差距大 高爾夫2000萬日圓比自由車多10倍

編譯中心／綜合3日電
日本高爾夫選手奪金可以拿到2000萬日圓，圖為日本名將松山英樹。（路透）
日本高爾夫選手奪金可以拿到2000萬日圓，圖為日本名將松山英樹。（路透）

日本巴黎奧運目前戰績為8金4銀6銅18枚獎牌，這些榮譽回國後可以取得日本奧委會獎金，各協會也會另外給予獎勵；不過，高爾夫選手奪金可以拿到2000萬日圓（約13.6萬美元），自由車選手同樣拿到金牌卻只有200萬日圓（約1.36萬美元），「含金量」差距10倍。

根據日本奧委會，在巴黎奧運奪金的選手可以拿到獎金500萬日圓、銀牌200萬日圓、銅牌100萬日圓。除此之外，各體育協會也會為選手提供獎金。

日本電視台調查，各協會提供的獎金數額最高的是高爾夫，金牌有2000萬日圓、銀牌1000萬日圓、銅牌也有600萬日圓。並列第2的是桌球和羽球，金牌1000萬日圓、銀牌500萬日圓、銅牌300萬日圓。第4名是橄欖球的500萬、450萬、400萬日圓，第5名則是田徑項目。

日本田徑聯盟表示，上次的東京奧運，聯盟開出的獎金是金牌2000萬日圓，但是新冠疫情爆發以來財政惡化，這次巴黎奧運只拿得出金牌300萬日圓獎金，大幅縮水。

此外，巴黎奧運新增的項目霹靂舞，以及攀岩，在獎金榜和田徑並列第5，都是金牌300萬日圓、銀牌200萬日圓、銅牌100萬日圓。衝浪則是金牌獎金10萬日圓。

有些比賽則是奪金本身就是最大獎勵，沒有額外給予獎金，像是日本向來的強勢項目柔道與游泳。

至於東京奧運新增的滑板項目，男子滑板街式賽2屆奧運都由日本選手堀米雄斗奪金，但滑板的體育組織稱，「沒有預算，沒辦法給選手獎金」。

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