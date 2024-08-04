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巴奧／1杯可樂6歐 1件T恤30歐 奧運園區什麼都貴

特派記者劉肇育／綜合報導
巴黎奧運期間，人們在可口可樂攤位上交換奧運主題徽章。 （路透）
巴黎奧運期間，人們在可口可樂攤位上交換奧運主題徽章。 （路透）

巴黎奧運進入中段賽程，今年觀賽熱潮仍不見消退，各奧運比賽場館每日都還是會湧入大批觀賽民眾，但今年奧運園區內高消費，讓高所得的法國民眾也直呼相當有感。

奧運相隔100年再度回到巴黎舉行，儘管從巴黎確定承辦以來當地民眾反對聲浪不曾間斷，也一度傳出票房銷售不佳，不過在開幕典禮後，來自世界各地的觀眾仍是踴躍進場，讓今年奧運的比賽氛圍獲得不少選手讚賞。

但今年奧運園區的物價似乎無法維持過往的水準，一杯奧運官方贊助商的可口可樂在園區內就賣上6歐元，儘管官方為了響應環保推出了退回賽事紀念杯就能退還2歐元，但一杯可樂要價4歐元，比起一牆之隔的園區外價格幾乎是高出三倍。三明治、漢堡、熱狗等熟食，也都是園區外的二至三倍價錢，讓法國民眾都直呼有感，且比起過去東京奧運、里約奧運的餐食價格也都高出一至兩成。

不僅餐食價格讓人望之卻步，今年奧運的官方商品也相當嚇人，最低價的紀念T恤從30歐元起跳，鑰匙圈9歐元、徽章10歐元、6吋娃娃35歐元，讓今年官方商店的購買人潮明顯不如以往。

巴黎奧運的高物價也讓從世界各地到此採訪的記者備感壓力，不少國外媒體幾乎都會從場外攜帶外食進入場館內享用，尤其是一根1歐元的法式長棍麵包，更是成為媒體的最佳旅伴。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 可口可樂 東京奧運

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