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巴奧／麟洋配被質疑只贏奧運「為了獎金」李洋不忍回擊

世界新聞網／輯
李洋曬出網友的惡意留言。（取材自Instagarm）
李洋曬出網友的惡意留言。（取材自Instagarm）

台灣羽球男雙的「麟洋配」李洋／王齊麟，4日將為中華隊爭取本屆巴黎奧運首面金牌，孰料有好事網友私訊李洋的社群媒體，質疑他們奧運成績好是為了要拿2000萬（台幣，下同，約61萬美元）的金牌獎金，李洋回應：「以錢為出發點就失去我參與這項運動的本質了。」

「麟洋配」連同上屆東京奧運，兩屆已經拿下了11連勝，但在東京奧運後的3年之間，43場比賽只有1場奪冠，有7場在首輪出局，16場在第2輪出局。本屆巴黎奧運，外界賽前不看好他們能夠衛冕金牌，沒想到一勝又一勝，不知道輸的滋味，直闖金牌戰。

李洋3日在Instagarm限時動態曬出網友他的留言，質疑他們平常巡廻賽第一、二輪就出局，為什麼偏偏贏在奧運？「台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？結果現在又要領2000萬了，你知道那是人民納稅繳出去的錢嗎？」

對於網友不客氣的發言，李洋回應：「我相信我每一場球都好想拿到勝利，身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，就失去參與這項運動的本質了。」

李洋稱：「不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過。」

依台灣國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運金牌每人可領2000萬元台幣獎金，銀牌、銅牌分別為700萬、500萬。

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）2日逆轉勝丹麥組合挺進金牌...
台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）2日逆轉勝丹麥組合挺進金牌戰，兩人興奮慶祝。(中央社)

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