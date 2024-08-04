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巴奧／全場「孫穎莎加油」 陳夢乒乓衛冕：這場比賽無輸家

中國新聞組／北京4日電
巴黎奧運乒乓女單，中國選手陳夢（右）奪金後與孫穎莎（左）擁抱。 (中新社)
巴黎奧運乒乓女單，中國選手陳夢（右）奪金後與孫穎莎（左）擁抱。 (中新社)

巴黎奧運乒乓球女單決賽上演中國內戰，上屆奧運冠軍陳夢對上孫穎莎，重演上屆冠軍戰戲碼，面對全場觀眾的「孫穎莎加油」聲，終場陳夢衛冕成功，成為繼鄧亞萍和張怡寧後史上第三位蟬聯奧運乒乓女單冠軍的選手。賽後陳夢表示對能擊敗孫穎莎成功衛冕感到「非常驚喜」，強調這場比賽並無輸家。

孫穎莎此前世乒賽和世界盃女單比賽都奪冠，如果巴黎奧運女單封后，她將實現個人職業生涯「大滿貫」，更以433天時間超越張繼科的445天，刷新乒壇最快「大滿貫」紀錄，可是孫穎莎最終還是未能如願。

不過，這場比賽有80%的觀眾喊「孫穎莎加油」 ，偶爾能聽到一、兩聲「陳夢加油」；孫穎莎得分的時候，場館搭建的台子都在震動。法新社記者問「為什麽大家這麽支持孫穎莎，而不是支持陳夢呢？」鳳凰網記者表示，「這就是飯圈文化。而且如果孫穎莎奪冠，她將以433天成為最快大滿貫得主，她也將是首位00後大滿貫得主。」

陳夢賽後表示：「這場決賽沒有失敗者，雙方都已經拚盡全力。」她也承認自己這三年來輸給孫穎莎的比賽居多，自己是以一個衝擊者的心態來應對這場比賽，這個冠軍對自己來說「非常驚喜」。

至於陳夢的表哥、中國流量明星黃曉明，他第一時間發微博祝賀表妹；黃曉明情緒激動，開頭連續發布20個「啊」字，他透露自己也在看比賽，而且看得喘不過氣來。網友調侃黃曉明這次打字速度怎麼這麼快，是不是用語音輸入法。

三年前的東京奧運會上，黃曉明也祝賀陳夢奪冠，結果被不少網友調侃是在蹭熱度。對於這類說法，黃曉明理直氣壯地表示：「我蹭著我表妹的熱度，我高興我驕傲，怎麼了！」

巴黎奧運乒乓女單決賽，中國選手陳夢（右）以4：2戰勝孫穎莎（左），獲得金牌。 (...
巴黎奧運乒乓女單決賽，中國選手陳夢（右）以4：2戰勝孫穎莎（左），獲得金牌。 (中新社)

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