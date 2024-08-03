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巴奧／金牌內戰成飯圈大戰？孫穎莎滿場歡呼 陳夢收穫噓聲

世界新聞網／輯
女單金牌戰，滿場球迷為孫穎莎加油。（路透）
女單金牌戰，滿場球迷為孫穎莎加油。（路透）

8月3日，巴黎奧運乒乓球女單金牌決賽，陳夢4：2戰勝隊友孫穎莎，繼東京奧運後再勝對手，衛冕女單金牌。賽後，陳夢表示，感謝現場為雙方運動員加油的觀眾朋友們。陳夢贏得體面，發言也很體面，但她感謝的看台上的有些觀眾朋友們，在比賽中的表現可就不那麼體面了。

綜合媒體報導，整場比賽裡，球迷手持各式各樣的橫幅和道具，為選手瘋狂應援。選手每打完一個球，看台上歇斯底里的喊叫聲此起彼伏。但令人驚訝的是，兩位中國選手的對決，許多觀眾厚此薄彼，只為孫穎莎加油助威，而忽視了陳夢。

現場有大量孫穎莎的粉絲，他們帶著燈牌、海報，發出震耳欲聾的尖叫聲，兩名選手都受到干擾，幾次不得不暫緩發球。當陳夢發球或得分時，孫穎莎的粉絲發出噓聲、大聲喝倒彩，還有球迷疑似向她比中指。

賽後陳夢上台領獎時，現場很多球迷仍然狂噓並大喊孫穎莎的名字。

這種狀況也讓很多觀看直播的球迷感到不解：「陳夢太不容易了，客場作戰啊！」、「陳夢是加入日本國籍了嗎？」「孫穎莎的球迷太可怕了，我把轉播的聲音都關上了。」、「這是奧運會還是演唱會？」

8月3日，陳夢（右）打敗隊友孫穎莎奪金。(新華社)
8月3日，陳夢（右）打敗隊友孫穎莎奪金。(新華社)
女單金牌戰，滿場球迷為孫穎莎加油。（新華社）
女單金牌戰，滿場球迷為孫穎莎加油。（新華社）

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