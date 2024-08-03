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林郁婷衰捲性別風波 醫師以1物證明「她就跟羅琳一樣」

記者楊德宜／台北即時報導
林郁婷7月25日在IG的圖文，分享她這次前往巴黎所攜帶的14件隨身物品，其中包括生理用品，她寫下，「感謝天天，從口罩到衛生棉，用他們的專業和品質守護我場下的生理健康，讓我得以安心、勇敢地前進每個賽場」。（取材自林郁婷Instagram）
林郁婷7月25日在IG的圖文，分享她這次前往巴黎所攜帶的14件隨身物品，其中包括生理用品，她寫下，「感謝天天，從口罩到衛生棉，用他們的專業和品質守護我場下的生理健康，讓我得以安心、勇敢地前進每個賽場」。（取材自林郁婷Instagram）

中華拳擊隊女將林郁婷在巴黎奧運捲入性別風波，醫師杜承哲屢發聲力挺林郁婷，他今天在Threads表示，林郁婷7月25日在IG曬出「日常使用小物」，就包括衛生棉褲。「她就跟羅琳，還有質疑者們的母親一樣，每個月都會有月經，都是女生」。他並以中、英文發表該篇文章。

林郁婷7月25日在IG的圖文，分享她這次前往巴黎所攜帶的14件隨身物品，其中包括生理用品，她寫下，「感謝天天，從口罩到衛生棉，用他們的專業和品質守護我場下的生理健康，讓我得以安心、勇敢地前進每個賽場」。該篇分享文的文末，她感謝粉絲支持，「我也會讓每一個腳步，每一次出拳，不辜負自己，更不辜負大家的期待，加油」。

林郁婷7月25日在IG的圖文，分享她這次前往巴黎所攜帶的14件隨身物品，其中包括...
林郁婷7月25日在IG的圖文，分享她這次前往巴黎所攜帶的14件隨身物品，其中包括生理用品，她寫下，「感謝天天，從口罩到衛生棉，用他們的專業和品質守護我場下的生理健康，讓我得以安心、勇敢地前進每個賽場」。（取材自林郁婷Instagram）

網友紛紛表示心疼，「真的太失禮了，要一位女性證明自己是女性，有事嗎」、「哎好想哭」、「到現在還是覺得很荒謬！為什麼女生需要證明自己是女生」、「嗚嗚嗚，為何要生理女要月經來證明自己是女性」、「羅琳根本上是惡意歧視」、「聽郁婷聲音就是女生啊，奧運都背書了，網路還在欺負人，太過分」、「真心悲痛林郁婷要受到這樣的對待」、「我最不想看到的就是女性用月經來證明自己」、「我好難過，為什麼郁婷要被這樣質疑」。

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