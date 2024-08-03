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台拳后林郁婷外型遭奧運記者議論 華郵專欄作家嘆：已成獵巫行動

中央社／華盛頓3日專電
台灣女拳王林郁婷2日進行巴黎奧運女子拳擊57公斤量級16強賽。(路透)
台灣女拳王林郁婷2日進行巴黎奧運女子拳擊57公斤量級16強賽。(路透)

台灣女拳王林郁婷捲入性別爭議風波，美國專欄作家布魯爾今天發文表示，林郁婷完勝烏茲別克選手後，他見到一堆記者在場追逐錯誤訊息、對耳語做出評判，並議論林郁婷外表，令人沮喪，「這天已成獵巫行動」。

林郁婷於法國時間2日在奧運女子57公斤級16強完勝烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）晉級。超過50名外國媒體賽後守在採訪區，林郁婷決定專心備戰不受訪。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家布魯爾（Jerry Brewer）今天在華郵刊文表示，他在現場聽到媒體同行高聲談論林郁婷的身高及「發達的肌肉」；後者很荒謬，因為林郁婷其實瘦得跟籃球運動員一樣。「看到沒？」那名媒體人說：「在我看來，（林郁婷）就像是個男的。」

布魯爾寫道：「我走開了。這天已經變成了一場獵巫行動。」

被獵巫的對象不只林郁婷。法國時間1日，阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗義大利對手後，也掀起性別爭議風暴。

當時，義大利選手卡里尼（Angela Carini）在克莉芙連續重擊下，開賽後僅約1分鐘便棄權退賽。

義大利安莎通訊社（ANSA）賽後引述義大利右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「我認為，具有男性基因特徵的運動員，不應獲准參與女子比賽。」她表示：「這不是因為你想歧視某人，而是為了保護女性運動員在平等條件下競爭的權利。」

布魯爾寫道，林郁婷及克莉芙被指控是男性，模糊的證據來自俄羅斯的傳聞。儘管來源不可信，這兩天奧運會已經陷入瘋狂，引發一場文化戰爭，破壞兩位拳擊手的奧運經驗。

他表示，這一切都始於她們兩人不符合國際拳擊總會（IBA）資格規定，在2023年世界錦標賽遭取消資格。相關規定禁止攜帶男性XY染色體的運動員參加女子賽事。

俄羅斯籍的國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）當時說，該協會已「證明他們擁有XY染色體」。

國際拳擊總會去年因管理和財務問題，失去國際奧林匹克委員會（IOC）認可。巴黎奧運拳擊項目由國際奧會負責。

布魯爾指出，林郁婷及克莉芙被取消資格前3天，克莉芙才在印度首都新德里一場比賽中，擊敗一名俄羅斯拳擊手。

「仔細檢視，國際拳擊總會的指控是站不住腳的。該組織尚未澄清對拳擊手進行何種測試。在本周一份聲明中，國際拳總表示，沒有對這些女性進行睪固酮檢測。它將其稱為『獨立且獲得認可』的檢測，但宣布結果保密。」

布魯爾認為，在一個努力接受性別多元化的社會中，要讓人們恐慌不用費多少力。

當克莉芙迅速擊敗卡里尼時，有人準備出手。煽動者也參與其中，包括美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）。

川普在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）分享克莉芙與卡里尼對戰影片，並以全英文大寫發文強調：「我會讓男人無法參與女子運動！」馬斯克也轉發相關推文。

JK羅琳本周稍早在社群平台X發文，分享英國「衛報」（The Guardian）關於林郁婷和克莉芙的報導，並寫道：「怎樣才能結束這種瘋狂？要等到有女拳擊手身受改變人生的傷勢？還是要等到有女拳擊手被打死？」

布魯爾表示，這個世界上存在潛在的濫用政策，「允許根據單純的假設來質疑運動員的性別。在運動中，非凡的身體特徵一向被視爲恩賜，但是當其他人被允許公開歧視那些除了有勇氣比別人還強外，沒有做錯任何事的年輕女孩及女性時，會怎麼樣呢」？

這位專欄作家說，認為跨性別恐懼症只是一種神話的人，請瞧瞧這起邪惡想像力下的最新拳擊界醜聞，跨性別仇恨現在蔓延到甚至不是跨性別的拳擊手。「顯然，是該保護女拳擊手免遭…嗯，被擊中的時候了？」

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