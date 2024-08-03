巴奧／中國泳隊潘展樂奪金 外媒問禁藥 張雨霏：怎不質疑菲爾普斯

張雨霏在記者會上為師弟潘展樂回懟澳洲記者：「你們怎麼不質疑菲爾普斯和雷德基？」（視頻截圖）

中國國家游泳隊近日被美媒指控陷入禁藥疑雲，1日在巴黎奧運 發布會上，有澳媒又質疑剛拿下男子100米自由泳金牌的潘展樂是否使用了禁藥才打破世界紀錄。對此，「師姐」張雨霏不忍了，公開為師弟潘展樂出頭，回懟澳洲 記者：「你們怎麼不質疑菲爾普斯(飛魚)和雷德基 ？」中國官媒也發聲力挺：「中國人游得快就是有問題，什麼強盜邏輯」。

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據澎湃新聞報導，中國「蝶后」張雨霏獲女子200米蝶泳銅牌新聞發布會上，一名澳洲記者提問，潘展樂在男子100米自由泳決賽中的驚人成績，讓不少外媒認為是「不可能完成的」。讓一直保持著風度的張雨霏不得不選擇硬懟。

「潘展樂在游出這個成績之前，他已經多次游進47秒，而且我們可以看到他穩定上升的趨勢，並不是說他從47秒5突然蹦到了46秒4。」張雨霏在會上表示，潘展樂的成績沒有任何問題，且還是在不斷進行藥檢情況下游出來的，「清者自清。」

她並認為，世界泳聯以外的機構將運動員名單公布，對他們造成了困擾，「國外一些網站採用了我的頭像，作為這23名運動員當中的領頭者，我覺得不是我的問題，但我卻要去承擔這些後果。」

張雨霏再強調，「為什麼中國運動員游這麼快的時候要被質疑，那在此之前菲爾普斯拿到七塊金牌、八塊金牌的時候為什麼沒有人敢去質疑他，雷德基從2012年到2024年稱霸了這麼多年的長距離，而且每屆都有金牌入帳，為什麼沒有人去質疑她呢。」

「張雨霏回懟外國記者」1日衝上微博熱搜，閱讀量超過1.2億。中國網友們紛紛大讚，「懟得好」、「就是種族歧視」、「妥妥的嫉妒我們得金牌」、「游得快的原因是，我們是中國人，你們不是。中國敢挑戰不可能，你們不能」。也有中國網友呼籲，官方公開澄清外媒相關的報導，並對造假媒體提出告訴。

北京日報發表評論文章指出，潘展樂的成績沒有任何問題，但讓那些高高在上的傲慢與偏見者心裡不舒服，就成了最大的問題。中國游泳隊的清白有理有據，頻頻發難的外媒才是真正的汙染源。一些人執意戴著有色眼鏡看人，輸了就抱怨「有鬼」，胡亂攀咬，只能是輸技更丟人。

另據自由亞洲電台引述紐約時報報導，據匿名人士表示，2022年10月，中國游泳選手湯慕涵和何峻毅被檢測出微量違禁藥品類固醇，被祕密禁賽到去年底，但中國稱他們是在北京一家快餐店吃漢堡包時無意攝取了受污染的澳洲牛肉。

澳洲「天空新聞」（Sky News）1日報導，北京當局將兩名運動員未通過藥檢的責任，推卸給澳洲。