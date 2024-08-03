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巴奧／中國楊家玉競走奪冠 「臍貼」上熱搜 「神祕東方力量」是啥?

中國新聞組／北京3日電
巴黎奧運會女子20公里競走比賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。(新華社)
巴黎奧運會女子20公里競走比賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。(新華社)

巴黎奧運女子20公里競走決賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。不少網友發現，楊家玉的肚臍上貼著一塊膠布，而別的競走運動員都沒有。很快，「一生要蓋肚臍的中國人」登上熱搜。有網友評論，「就算只有一片葉子，中國人也要用來蓋在肚臍上」、「一眼鑑國籍」。那麽，這股「神祕東方力量」到底是啥？

來源：YouTube

廣州日報報導，楊家玉曾在一個節目中解答，競走比賽時肚子上貼的是「臍貼」，因為比賽的時候穿的是短衣短褲，貼這個可以避免在比賽過程中，肚臍眼被澆了涼水或肚臍眼露在外面，進風著涼。問題來了，肚臍真的會「進風」嗎？

「其實不只是運動員，我們平時做運動的時候，避免腹部著涼都是值得一件值得重視的事件。」廣州醫科大學附屬中醫醫院針灸康覆科吳涓介紹，中醫認為，臍通百脈，肚臍的正中央有一個調和氣血的要穴叫「神闕穴」，它屬於人體經絡裡面的任脈。一些武俠小說或者古書裡經常會提到「氣沉丹田」，「丹田」所在的地方，就是肚臍以下的小腹部位，古人認為人體的精氣就是從這個位置往上生出來的。

其實，也有很多中醫專家都勸過年輕女孩不要露腰露臍。不露臍，真的有好一些嗎？「真的有。」吳涓解釋，從解剖學上來說，腰上還是有脂肪層和肌肉層的，但是肚臍的位置是例外。它是人體胚胎發育時腹壁的最後一個閉合處，它跟全身其他皮膚相比，沒有皮下脂肪，也沒有骨骼、肌肉的保護，所以它的屏障功能是最薄弱的。何況，肚臍周邊有豐富的血管網，對外界的冷熱變化很敏感，而這個位置下面就是胃和腸，當受涼時，很容易會引起腸胃痙攣以及其他的不適症狀。

巴黎奧運女子20公里競走決賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。楊家玉的肚臍上貼著一塊膠...
巴黎奧運女子20公里競走決賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。楊家玉的肚臍上貼著一塊膠布登上熱搜。(取材自廣州日報)

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