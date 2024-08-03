巴奧／中國楊家玉競走奪冠 「臍貼」上熱搜 「神祕東方力量」是啥?

巴黎奧運會女子20公里競走比賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。(新華社)

巴黎奧運 女子20公里競走決賽中，中國選手楊家玉奪得冠軍。不少網友發現，楊家玉的肚臍上貼著一塊膠布，而別的競走運動員都沒有。很快，「一生要蓋肚臍的中國人」登上熱搜。有網友評論，「就算只有一片葉子，中國人也要用來蓋在肚臍上」、「一眼鑑國籍」。那麽，這股「神祕東方力量」到底是啥？

來源：YouTube

廣州日報報導，楊家玉曾在一個節目中解答，競走比賽時肚子上貼的是「臍貼」，因為比賽的時候穿的是短衣短褲，貼這個可以避免在比賽過程中，肚臍眼被澆了涼水或肚臍眼露在外面，進風著涼。問題來了，肚臍真的會「進風」嗎？

「其實不只是運動員，我們平時做運動的時候，避免腹部著涼都是值得一件值得重視的事件。」廣州醫科大學附屬中醫醫院針灸康覆科吳涓介紹，中醫認為，臍通百脈，肚臍的正中央有一個調和氣血的要穴叫「神闕穴」，它屬於人體經絡裡面的任脈。一些武俠小說或者古書裡經常會提到「氣沉丹田」，「丹田」所在的地方，就是肚臍以下的小腹部位，古人認為人體的精氣就是從這個位置往上生出來的。