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巴奧／中國「蝶后」張雨霏發燒後遇生理期 「死也要死泳池裡」

中國新聞組／北京3日電
張雨霏在賽後第一時間接受採訪時，流下了眼淚。(央視截圖)
張雨霏在賽後第一時間接受採訪時，流下了眼淚。(央視截圖)

北京時間2日凌晨，在巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽中，中國「蝶后」張雨霏以2分05秒09的成績獲得銅牌。至此，本屆比賽她已經獲得三枚獎牌。本場比賽，1日發燒的張雨霏帶病出戰。賽後她哭著說，自己剛發燒完又遇生理期，「說得白話一點，『死』也要『死』在泳池裡。」

來源：YouTube

中新網報導，她並透露，自己身體右邊都是麻掉的，準備活動也不像平常那樣，沒想到2日能游這麽快。

摘得這枚銅牌後，張雨霏在兩屆奧運會征程中已經收穫了七枚獎牌，刷新中國游泳新紀錄。職業生涯結束前，張雨霏希望還能登上奧運最高領獎台，「如果再有一枚金牌，真的很圓滿了。」

在張雨霏眼中，巴黎奧運堪稱她職業生涯經歷最豐富、收穫最多、過程最坎坷的一次大賽，從未有過如此五味雜陳的感覺。她一度有點打退堂鼓，但經過教練開導教誨，已經逐漸能夠接受不完美和挫折。

另據澎湃新聞報導，賽後她哭著說：「昨天剛發燒完，今天好了以後，又碰上生理期第一天，我整個人右邊都是麻掉的…說的白話一點，『死』也要『死』在泳池裡。」

季軍中國選手張雨霏1日在比賽後。(新華社)
季軍中國選手張雨霏1日在比賽後。(新華社)

在巴黎的這段時間，張雨霏曾說過，要想在奧運賽場上贏得金牌，需要的是「天時地利人和」，但很顯然，她口中的這三大因素，這一次都不站在她這邊。

這幾天在巴黎，張雨霏在面對外國媒體關於興奮劑問題的不斷糾纏時表現得非常得體，她仍然盼望參加2028年洛杉磯奧運，但先要回去調養一段時間。

面對質疑，張雨霏還說：「其實我不能做到像小潘（潘展樂）一樣一鳴驚人，讓他們徹底心服口服。但是我從出道以來，參加的所有比賽，所有的國際大賽，基本上只要我參加，我沒有下過領獎台。所以我也希望通過我的表現讓大家認可中國運動員，不是說曇花一現，中國運動員是可以像國外運動員一樣持久的，我們說不定可以戰鬥到30多歲。」

儘管身體極度不適，但總是愛笑的張雨霏還是在領獎台上露出了甜美笑容。

中國選手張雨霏1日在頒獎儀式上。她獲得季軍。(新華社)
中國選手張雨霏1日在頒獎儀式上。她獲得季軍。(新華社)

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