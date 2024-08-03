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菲爾普斯談潘展樂：優勢巨大，聞所未聞 中網友酸：沒見過世面

中國新聞組／北京3日電
游泳名將菲爾普斯今年6月曾在美國眾議院一場聽證會上批評「世界反禁藥組織」（WADA）在防治禁藥上「無能且無力」。（路透）
游泳名將菲爾普斯今年6月曾在美國眾議院一場聽證會上批評「世界反禁藥組織」（WADA）在防治禁藥上「無能且無力」。（路透）

據北京青年報引述美國NBC報導，「飛魚」菲爾普斯談到中國選手潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳比賽中打破世界紀錄奪冠時，震驚地說： 「以超過1秒的優勢贏得100米自由泳，這對我來說太不可思議了」，並稱潘展樂的成績46.40秒是「聞所未聞」。消息衝上了今天的微博熱搜，中國網友諷菲爾普斯陰陽怪氣兼吃味兒，因其最好成績還比潘展樂慢了1秒多。

截至今天中午，「菲爾普斯被潘展樂震驚」微博話題閱讀量已超1億。 

據北京青年報引述美國NBC報導，菲爾普斯談中國選手潘展樂在男子100米自由泳比賽中打破世界紀錄奪冠時表示： 「以超過1秒的優勢贏得100米自由泳，這對我來說太不可思議了。在我的職業生涯中，從未見過在這項比賽中取得如此大的優勢。46.40秒，這是聞所未聞的」。

報導並指出，值得一提的是，菲爾普斯在男子100米自由泳的最好成績為47秒51，比潘展樂慢了1秒多。可以說，潘展樂在「百米飛魚大戰」中獻上了一場極致演出。作為巴黎奧運會泳池首個世界紀錄，該成績含金量無與倫比。

對此，中國網友們大都認為，菲爾普斯的反應明顯是「嫉妒有了新『飛魚』」，而且新「飛魚」還是西方種族歧視下認為難以在游泳項目創下世界紀錄的中國泳將，所以回應顯得「陰陽怪氣」，並酸菲爾普斯此前曾傳出禁藥風波，而中國泳將則是經過200多次藥檢驗證過的「清清白白」靠實力。

網友們紛紛留言評論：「200多年歷史的國家見過什麼世面，就敢說聞所未聞，不知天高地厚」，「菲爾普斯還是在穿著鯊魚皮高科技的情況下游的」，「睜眼見識見識吧」，「因為中國🇨🇳運動員沒有集體氣喘病，更沒有吸大麻的愛好」，「藥罐子比不過一個強身健體的19歲小夥子不是很正常」。

而在巴黎奧運男子100公尺自由式決賽以46秒40成績創造新的世界紀錄奪冠的潘展樂，昨晚在微博發文：「努力的意義，在這一刻都值得了。奧運金牌，新的世界紀錄。但這不是句號，而是新的開始。下一個目標已定下」。網友們紛紛力挺：「潘展樂牛逼」，「泳壇飛魚潘展樂泳潘高峰」，「不要理外界質疑聲你就是最棒的」。

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巴黎奧運 微博 種族歧視

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