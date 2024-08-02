樊振東遭日本選手打爆他偷笑 中國網友炸鍋：有漢奸

劉丁碩（右）被拍到捂嘴偷笑，一旁的王楚欽則表情嚴肅。（視頻截圖）

北京時間8月1日晚至8月2日凌晨，2024巴黎奧運 男子乒乓球單打8強賽，中國名將樊振東通過7局大戰險勝21歲的日本 隊選手張本智和，晉級四強；樊振東賽後坦言對手一度將其「逼入絕境」。不過就在樊振東落後，中國球迷緊張之際，有人拍到當時坐在觀眾席上觀戰的中國隊友劉丁碩疑似偷笑，畫面衝上熱搜，劉丁碩被網友狂罵「漢奸」，要求國家隊「清除內鬼」。

這場比賽中，樊振東數度落後，讓中國觀眾看得驚心動魄。樊振東在兩局失利情況下，逆風翻盤，淘汰日本選手晉級，更是讓中國觀眾們滿是熱血、一片稱道。據紅星新聞報導，樊振東賽後直言對手一直在給他施壓，將其「逼入絕境」，但自己「在最後一個球落地之前想盡辦法」終扳回頹勢。

而正當觀眾為樊振東丟球而揪心時，一位隊友的表現卻引發不小的爭議。綜合報導，在樊振東落後的情況下，觀眾席的中國隊友神情都十分緊張，王楚欽也是一臉嚴肅，但他旁邊的劉丁碩卻跟王楚欽笑瞇瞇地說話，然後捂嘴偷笑，疑似幸災樂禍，看到鏡頭後又用手遮住嘴疑似掩飾。畫面中的王楚欽和他隊友則是表情嚴肅觀戰。

樊振東在比賽中慶祝得分。（新華社）

視頻被傳上網路後，引來大批網友怒批劉丁碩是「漢奸」：「國家的隊友在台上比賽比分落後，你還在台下嬉皮笑臉；更令人無語的是，樊振東贏球後，所有國人都在為其歡欣鼓舞，這時候劉丁碩還撅著嘴，滿臉不開心的樣子」，「這種人國家隊還能留嗎？贏球他好難過啊」，「內鬼不少啊，必須清除」，「是網友惡意猜測，還是國乒內部真是有了小團體？」。

還有網友將王楚欽球拍被踩斷一事與此連結，質疑：「樊振東1:10落後，國乒隊竟有人幸災樂禍，王楚欽巴黎奧運爆冷出局真的是球拍的問題嗎？嚴重懷疑了」。

也有網友認為，應先搞清楚劉丁碩當時為何而笑：「這樣扣，誰都能判死刑」，「隊友比賽，其他人還不能有別的表情了？不是喪禮？」，「好傢伙，大清朝的文字獄都沒你扣的細」，「

他就不能想起其他的事麼，太嚴格了」。

不過仍有大批網友「出征」劉丁碩的社交帳號，評論區全是罵聲，有網友發現劉丁碩也同步瘋狂的刪除評論，這下更火冒三丈，直說這是劉丁碩心虛的表現。目前劉丁碩尚未對為何在樊振東落後的時刻偷笑做出回應。