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外媒質疑潘展樂 「師姐」張雨霏回懟：怎不質疑菲爾普斯？

中國新聞組／北京2日電
張雨霏在記者會上為師弟潘展樂回懟澳洲記者：「你們怎麽不質疑菲爾普斯和雷德基？」。（視頻截圖）
張雨霏在記者會上為師弟潘展樂回懟澳洲記者：「你們怎麽不質疑菲爾普斯和雷德基？」。（視頻截圖）

因外媒指控而陷入違禁藥物疑雲的中國國家游泳隊，在巴黎奧運前，31名選手10天內被國際檢測機構（ITA）藥檢近200次。但這些過關的檢測結果並未使陰影消散，有外媒又質疑剛拿下男子100米自由泳金牌的潘展樂不可能打破世界紀錄。對此，「師姐」張雨霏不忍了，她在記者會上為師弟潘展樂出頭，回懟澳洲記者：「你們怎麽不質疑菲爾普斯和雷德基？」。

據澎湃新聞，北京時間8月2日凌晨，在身體極度不適的情況下，張雨霏克服困難獲得女子200米蝶泳的銅牌，但禁藥的汙蔑始終沒有遠離中國游泳隊。在女子200米蝶泳賽後新聞發布會的尾聲，又有外媒試圖把節奏帶往興奮劑上，「陰陽」潘展樂的世界紀錄，這讓在發布會上一直保持著風度的張雨霏不得不選擇硬懟。

在會上，一名澳洲記者提問稱，潘展樂在男子100米自由泳決賽中的驚人成績，讓不少外國媒體認為是「這個成績是不可能完成的」，問張雨霏是如何看待潘展樂這樣的表現。

「潘展樂在游出這個成績之前，他已經多次游進47秒，而且我們可以看到他穩定上升的趨勢，並不是說他從47秒5突然蹦到了46秒4。」張雨霏在發布會上堅定地表示，潘展樂的成績沒有任何問題，而且還是在不斷進行藥檢的情況下游出來的。

「並且在參加巴黎奧運之前，潘展樂和我們其他隊友一樣，不斷接受檢測，具體多少次數我不得而知，但我知道他在入村這一周都沒有斷過檢測。」張雨霏說。

至於為什麽潘展樂能游這麽快，張雨霏在發布會的最後強勢回應了這位外國媒體的提問，「為什麽中國運動員游這麽快的時候要被質疑，那在此之前菲爾普斯拿到七塊金牌、八塊金牌的時候為什麽沒有人敢去質疑他，雷德基從2012年到2024年稱霸了這麽多年的長距離，而且每屆都有金牌入帳，為什麽沒有人去質疑她呢。」

「張雨霏回懟外國記者」今天立刻衝上微博熱搜，截至今天中午，閱讀量超過6500萬。中國網友們紛紛大讚張雨霏「懟得好」：「在外國記者眼裡，游泳的冠軍必須是歐美選手，只要中國拿冠軍，就開始懷疑實力了，所以開始不停的尿液檢查」，「說的好，清者自清怎麼不去查別人」，「感覺還是直接說他們種族歧視，他們更激動」，「妥妥的嫉妒我們得金牌」，「游得快的原因是，我們是中國人，你們不是。中國敢挑戰不可能，你們不能」。

也有中國網友呼籲官方公開澄清外媒相關的報導，並對造假的媒體提出告訴，而不是只沉默的看著中國國家隊泳將受委屈。

巴黎奧運熱話題

檢測 巴黎奧運 澳洲

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